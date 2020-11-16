Граждане Молдовы внимательнее относятся к расходам: на чем они экономят

Финансовые потери кабинетов эстетической медицины составляют около 30-40 процентов. Причиной тому небольшое число клиентов, а также сопутствующие расходы, с которыми публика сталкивается.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Несмотря на то, что салоны красоты и косметические кабинеты возобновили работу, все же многие не решаются прийти на процедуры. Кто-то из-за боязни, другие и-за отсутствия денег или неуверенности в завтрашнем дне.

"Клиенты разделились на две категории: те, у кого еще не хватило смелости прийти, и те, кто возобновил процедуры в салонах красоты. Люди делают только самое необходимое. К примеру, чистку", - рассказала Sputnik Молдова основательница одного из столичных кабинетов эстетической медицины Марина Браниште.

По ее словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос ниже на 30-40%.

Собеседница отметила, что многие центры были вынуждены пересмотреть численность персонала, а в случае высокой арендой платы некоторые фирмы приостановили работу.

"Сократилось число специалистов. Объем работы стал меньше. К моему счастью, владелец помещения вошел в ситуацию, и сделал мне скидку на аренду. Для многих других это стало серьезным препятствием", - отметила Браниште.

Она считает, что 2020 год станет годом поворотным для молдавского бизнеса. По ее мнению, те, кто пройдет этот сложный этап, справятся и с другими проблемами.

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