ЦИК озвучил предварительные результаты второго тура выборов президента Молдовы

Подсчет голосов всего на одном избирательном участке за пределами республики еще продолжается, так как секция для голосования закрылась всего два часа назад.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. По последним данным Центризбиркома, после подсчета 99,95% протоколов с избирательных участков экс-премьер, глава PAS Майя Санду набрала во втором туре выборов 57,74% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 42,26%.

Как заявил на брифинге зампредседателя ЦИК Владимир Шарбан, эти данные носят предварительный характер. Сначала ЦИК должен получить протоколы в оригинале и после их обработки представить окончательные итоги выборов. После подведения итогов Центризбирком передает материалы в Конституционный суд для их признания.

"Cистема "Выборы" и весь софт справились с кибератаками, которые были осуществлены в течение дня выборов", - сказал Шарбан.

По его словам, последние два участка закрылись два часа назад в Сакраменто и Сиэтле.

Всего во втором туре выборов проголосовали свыше 1,65 миллиона граждан Молдовы. Из общего числа избирателей 54,33% - женщины. Самой активной возрастной группой стала категория граждан в возрасте 56-70 лет.

Шарбан также обратил внимание на "беспрецедентную явку" за пределами Молдовы. "На 139 избирательных участках - свыше 260 тысяч граждан", - отметил вице-председатель ЦИК.

Отдельно он остановился на проблеме нехватки бюллетеней на семи избирательных участках за границей, завершивших работу еще до истечения времени, отведенного для голосования. По мнению Шарбана, ЦИК следует проанализировать эту ситуацию.

Второй тур выборов президента Молдовы состоялся 15 ноября. В нем приняли участие два претендента - лидер Партии PAS Майя Санду и независимый кандидат, действующий президент Игорь Додон.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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