Выборы президента Молдовы прошли: некоторые школы ушли на "дистанционку"

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. В понедельник учащиеся 754 образовательных заведений в Молдове будут учиться дистанционно. Причина - в помещениях этих учебных учреждений необходима санобработка, так как там была организована работа избирательных участков во втором туре президентских выборов. Делается это с эпидемиологической точки зрения.
Так же молдавские власти поступили и по итогам первого тура выборов, который состоялся 1 ноября.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>