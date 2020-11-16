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Пустой класс в школе

Выборы президента Молдовы прошли: некоторые школы ушли на "дистанционку"

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32497196/vybory-prezidenta-moldovy-proshli-nekotorye-shkoly-ushli-na-distantsionku.html

Как и после первого тура президентских выборов власти решили на день организовать учебный процесс в дистанционном формате в тех учебных заведениях, в помещениях которых работали избирательные участки.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. В понедельник учащиеся 754 образовательных заведений в Молдове будут учиться дистанционно. Причина - в помещениях этих учебных учреждений необходима санобработка, так как там была организована работа избирательных участков во втором туре президентских выборов. Делается это с эпидемиологической точки зрения. 

Кабинет химии, архивное фото
© Sputnik / Александр Кряжев
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Так же молдавские власти поступили и по итогам первого тура выборов, который состоялся 1 ноября.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
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