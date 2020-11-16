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Выборы президента Молдовы: обработано 99,5% протоколов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (442)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32501583/vybory-prezidenta-moldovy-obrabotano-995-protokolov.html

В Молдове осталось обработать менее 0,5% протоколов с избирательных участков. Разрыв между кандидатами - порядка 15%.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Экс-премьер Молдовы, лидер Партии PAS Майя Санду продолжает лидировать на выборах президента республики - после подсчета 99,53% протоколов с избирательных участков она набрала 57,49% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 42,51%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Майя Санду.
© Sputnik / Mihai Caraus
Заявления Санду после обработки большинства протоколов

Это значит, что за Санду проголосовали 932 477 избирателей, а за Додона - 689 623.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (442)

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