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Подсчет голосов. Выборы президента Молдовы

Предварительные итоги выборов президента Молдовы: обработаны 100% протоколов

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (457)
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Sputnik Молдова
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Центральная избирательная комиссия представила предварительные данные после обработки всех протоколов - впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду выиграла выборы на пост главы государства, набрав после обработки 100% протоколов 57,75% голосов. Такие предварительные данные приводит Центризбирком страны.

Майя Санду.
© Sputnik / Mihai Caraus
Заявления Санду после обработки большинства протоколов

Санду заручилась поддержкой 943 486 избирателей, а за ее оппонента, действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 690 139 граждан (42.25%).

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

Всего проголосовал 1 650 131 избиратель. Так, явка составила 52,78%.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур.

В октябре 2016 года Санду и Додон уже выходили во второй тур президентских выборов. Тогда победу одержал Додон.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (457)

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