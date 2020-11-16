Выборы президента Молдовы: обработано 99,8%

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Экс-премьер Молдовы, лидер Партии PAS Майя Санду продолжает лидировать на выборах президента республики - после подсчета 99,81% протоколов с избирательных участков она набрала 57,61% голосов, а действующий президент страны Игорь Додон - 42,39%. Такие предварительные данные приводит Центризбирком.

Это значит, что за Санду проголосовали 937 771 избирателей, а за Додона - 689 946.

На данный момент ЦИК обработал 2139 из 2143 протоколов. Процесс подсчета продолжается на заграничных участках.

В Молдове 15 ноября завершился второй тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

По последним данным, всего проголосовали свыше 1,65 миллиона избирателей.

В первом туре ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.

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