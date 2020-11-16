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Миссия наблюдателей от СНГ

Наблюдатели от СНГ: нарушения на выборах не могли оказать влияния на их итоги

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (461)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32507892/nablyudateli-ot-sng-narusheniya-na-vyborakh-ne-mogli-okazat-vliyaniya-na-ikh-itogi.html

По мнению представителей миссии, голосование прошло в спокойной обстановке благодаря компетентности работников Центризбиркома, правоохранительных органов и организованности самих избирателей.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Миссия наблюдателей от стран СНГ подтвердила свои выводы, сделанные по результатам наблюдения в первом туре выборов президента Молдовы, и считает, что второй тур голосования проведен в соответствии с положениями Конституции и Кодекса о выборах РМ.

"Зафиксированные нарушения не носили системного характера, и не могли оказать влияния на итоги выборов", - отметил глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

Разоблачение фейков

По его словам, международным наблюдателям удалось посетить 298 участков в различных районах Молдовы, а также за ее пределами — в городах Баку, Минск, Москва, Санкт-Петербург.

Гуминский напомнил, что по итогам первого тура было много фейков, в частности об организационном подвозе избирателей. Речь идет в первую очередь о тех участках, где имели право голосовать граждане Молдовы, проживающие в Приднестровском регионе.
  • Глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.
    Глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
    Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
    Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Зампредседателя Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ Руфат Атакиши оглу Гулиев.
    Зампредседателя Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ Руфат Атакиши оглу Гулиев.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Координатор от Республики Беларусь Александр Александрович.
    Координатор от Республики Беларусь Александр Александрович.
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Sputnik / Mihai Caraus
Глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

"Из них 65% не подтвердилось. По остальным еще дальше идет проверка. И только в трех случаях было обнаружено, что действительно более восьми людей находилось в транспортном средстве. То же самое по случаям подкупа избирателей - из 18 не подтвердилось 15, по трем идет проверка", - подчеркнул он.

Голосование в Приднестровье на выборах президента Молдовы. Второй тур
© Sputnik / Irina Leahova
Наблюдатели о выборах в Молдове: активность избирателей очень высокая
Глава миссии также обратил внимание на то, что как в первом, так и во втором туре в ряде населенных пунктов были отмечены попытки блокирования подъезда на избирательные участки, образованные для граждан, проживающих на территории Приднестровья, а также отдельные случаи воспрепятствования доступа этих избирателей в помещения для голосования.

Наблюдатели присутствовали и при подсчете голосов, отметив, что, как и в первом туре он проходил в соответствии с избирательным кодексом.

"Миссия наблюдателей от СНГ с уважением относится к выбору молдавского народа и выражает уверенность, что и дальше мы будем сотрудничать в рамках нашего интеграционного объединения во имя мира, стабильности, благополучия наших народов", - отметил Гуминский.

Работа ЦИК и полиции

Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев также подчеркнул, что выборы прошли в основном в спокойной обстановке и в соответствии с требованием национального законодательства. Он отметил работу ЦИК Молдовы.

"Центризбирком смог подготовить квалифицированные кадры. И те вопросы, что возникали по ходу голосования, они быстро решали. На участках соблюдались все санитарные нормы, и у людей была возможность спокойно, без переживания за свое здоровье, прийти и проголосовать", - сказал Тайсаев.

Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров обратил внимание на оперативную и эффективную работу правоохранительных органов республики.

"Полиция оперативно реагировала на обращения и столь же быстро решала проблемы. Это дало возможность провести выборы в рамках Конституции", - подчеркнул российский парламентарий.

Активность и организованность избирателей

Зампредседателя Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ Руфат Атакиши оглу Гулиев заметил, что второй тур выборов прошел более активно по сравнению с первым.

Подсчет голосов
© Sputnik / Mihai Caraus
Promo-Lex представил результаты параллельного подсчета голосов
"Молдавский народ проявил очень высокую политическую активность и гражданское сознание. В обществе не чувствовалось агрессии. А возникшие технические погрешности не могли влиять на свободу волеизъявления молдавского народа", - сказал он.

Координатор от Республики Беларусь Александр Александрович также отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне и в целом в атмосфере мира и согласия.

"В этом большая заслуга ЦИК и органов правопорядка, однако главная заслуга принадлежит гражданам РМ. Мы видели на некоторых участках длинные очереди и, несмотря на это, высокую степень самоорганизованности людей. Я не видел, чтобы люди спорили, ругались, громко дискутировали. Они пришли сделать свой выбор", - резюмировал он.

Всего следили за процессом выборов главы молдавского государства 82 международных наблюдателя, представляющих государства Содружества, Межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентское собрание Союза Белоруссии и России, а также исполнительный комитет СНГ.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (461)

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Теги:
выборы, наблюдатели


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