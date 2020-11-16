Наблюдатели от СНГ: нарушения на выборах не могли оказать влияния на их итоги

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Миссия наблюдателей от стран СНГ подтвердила свои выводы, сделанные по результатам наблюдения в первом туре выборов президента Молдовы, и считает, что второй тур голосования проведен в соответствии с положениями Конституции и Кодекса о выборах РМ.
"Зафиксированные нарушения не носили системного характера, и не могли оказать влияния на итоги выборов", - отметил глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.
Разоблачение фейков
По его словам, международным наблюдателям удалось посетить 298 участков в различных районах Молдовы, а также за ее пределами — в городах Баку, Минск, Москва, Санкт-Петербург.
Гуминский напомнил, что по итогам первого тура было много фейков, в частности об организационном подвозе избирателей. Речь идет в первую очередь о тех участках, где имели право голосовать граждане Молдовы, проживающие в Приднестровском регионе.
- Глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.© Sputnik / Mihai Caraus
- Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев.© Sputnik / Mihai Caraus
- Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.© Sputnik / Mihai Caraus
- Зампредседателя Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ Руфат Атакиши оглу Гулиев.© Sputnik / Mihai Caraus
- Координатор от Республики Беларусь Александр Александрович.© Sputnik / Mihai Caraus
"Из них 65% не подтвердилось. По остальным еще дальше идет проверка. И только в трех случаях было обнаружено, что действительно более восьми людей находилось в транспортном средстве. То же самое по случаям подкупа избирателей - из 18 не подтвердилось 15, по трем идет проверка", - подчеркнул он.
Наблюдатели присутствовали и при подсчете голосов, отметив, что, как и в первом туре он проходил в соответствии с избирательным кодексом.
"Миссия наблюдателей от СНГ с уважением относится к выбору молдавского народа и выражает уверенность, что и дальше мы будем сотрудничать в рамках нашего интеграционного объединения во имя мира, стабильности, благополучия наших народов", - отметил Гуминский.
Работа ЦИК и полиции
Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев также подчеркнул, что выборы прошли в основном в спокойной обстановке и в соответствии с требованием национального законодательства. Он отметил работу ЦИК Молдовы.
"Центризбирком смог подготовить квалифицированные кадры. И те вопросы, что возникали по ходу голосования, они быстро решали. На участках соблюдались все санитарные нормы, и у людей была возможность спокойно, без переживания за свое здоровье, прийти и проголосовать", - сказал Тайсаев.
Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров обратил внимание на оперативную и эффективную работу правоохранительных органов республики.
"Полиция оперативно реагировала на обращения и столь же быстро решала проблемы. Это дало возможность провести выборы в рамках Конституции", - подчеркнул российский парламентарий.
Активность и организованность избирателей
Зампредседателя Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ Руфат Атакиши оглу Гулиев заметил, что второй тур выборов прошел более активно по сравнению с первым.
Координатор от Республики Беларусь Александр Александрович также отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне и в целом в атмосфере мира и согласия.
"В этом большая заслуга ЦИК и органов правопорядка, однако главная заслуга принадлежит гражданам РМ. Мы видели на некоторых участках длинные очереди и, несмотря на это, высокую степень самоорганизованности людей. Я не видел, чтобы люди спорили, ругались, громко дискутировали. Они пришли сделать свой выбор", - резюмировал он.
Всего следили за процессом выборов главы молдавского государства 82 международных наблюдателя, представляющих государства Содружества, Межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентское собрание Союза Белоруссии и России, а также исполнительный комитет СНГ.
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