Наблюдатели от СНГ: нарушения на выборах не могли оказать влияния на их итоги

По мнению представителей миссии, голосование прошло в спокойной обстановке благодаря компетентности работников Центризбиркома, правоохранительных органов и организованности самих избирателей.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Миссия наблюдателей от стран СНГ подтвердила свои выводы, сделанные по результатам наблюдения в первом туре выборов президента Молдовы, и считает, что второй тур голосования проведен в соответствии с положениями Конституции и Кодекса о выборах РМ.

"Зафиксированные нарушения не носили системного характера, и не могли оказать влияния на итоги выборов", - отметил глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

Разоблачение фейков

По его словам, международным наблюдателям удалось посетить 298 участков в различных районах Молдовы, а также за ее пределами — в городах Баку, Минск, Москва, Санкт-Петербург.

Гуминский напомнил, что по итогам первого тура было много фейков, в частности об организационном подвозе избирателей. Речь идет в первую очередь о тех участках, где имели право голосовать граждане Молдовы, проживающие в Приднестровском регионе.

Глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский. © Sputnik / Mihai Caraus

Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев. © Sputnik / Mihai Caraus

Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров. © Sputnik / Mihai Caraus

Зампредседателя Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ Руфат Атакиши оглу Гулиев. © Sputnik / Mihai Caraus

Координатор от Республики Беларусь Александр Александрович. © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 5 © Sputnik / Mihai Caraus Глава миссии наблюдателей за выборами президента Молдовы от СНГ, первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский.

"Из них 65% не подтвердилось. По остальным еще дальше идет проверка. И только в трех случаях было обнаружено, что действительно более восьми людей находилось в транспортном средстве. То же самое по случаям подкупа избирателей - из 18 не подтвердилось 15, по трем идет проверка", - подчеркнул он.

Глава миссии также обратил внимание на то, что как в первом, так и во втором туре в ряде населенных пунктов были отмечены попытки блокирования подъезда на избирательные участки, образованные для граждан, проживающих на территории Приднестровья, а также отдельные случаи воспрепятствования доступа этих избирателей в помещения для голосования.

Наблюдатели присутствовали и при подсчете голосов, отметив, что, как и в первом туре он проходил в соответствии с избирательным кодексом.

"Миссия наблюдателей от СНГ с уважением относится к выбору молдавского народа и выражает уверенность, что и дальше мы будем сотрудничать в рамках нашего интеграционного объединения во имя мира, стабильности, благополучия наших народов", - отметил Гуминский.

Работа ЦИК и полиции

Зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев также подчеркнул, что выборы прошли в основном в спокойной обстановке и в соответствии с требованием национального законодательства. Он отметил работу ЦИК Молдовы.

"Центризбирком смог подготовить квалифицированные кадры. И те вопросы, что возникали по ходу голосования, они быстро решали. На участках соблюдались все санитарные нормы, и у людей была возможность спокойно, без переживания за свое здоровье, прийти и проголосовать", - сказал Тайсаев.

Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров обратил внимание на оперативную и эффективную работу правоохранительных органов республики.

"Полиция оперативно реагировала на обращения и столь же быстро решала проблемы. Это дало возможность провести выборы в рамках Конституции", - подчеркнул российский парламентарий.

Активность и организованность избирателей

Зампредседателя Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ Руфат Атакиши оглу Гулиев заметил, что второй тур выборов прошел более активно по сравнению с первым.

"Молдавский народ проявил очень высокую политическую активность и гражданское сознание. В обществе не чувствовалось агрессии. А возникшие технические погрешности не могли влиять на свободу волеизъявления молдавского народа", - сказал он.

Координатор от Республики Беларусь Александр Александрович также отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне и в целом в атмосфере мира и согласия.

"В этом большая заслуга ЦИК и органов правопорядка, однако главная заслуга принадлежит гражданам РМ. Мы видели на некоторых участках длинные очереди и, несмотря на это, высокую степень самоорганизованности людей. Я не видел, чтобы люди спорили, ругались, громко дискутировали. Они пришли сделать свой выбор", - резюмировал он.

Всего следили за процессом выборов главы молдавского государства 82 международных наблюдателя, представляющих государства Содружества, Межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентское собрание Союза Белоруссии и России, а также исполнительный комитет СНГ.

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