В двух селах Молдовы прошли выборы примаров: кто одержал победу

Центризбирком представил предварительные результаты голосования на выборах примаров двух населенных пунктов, которые прошли 15 ноября.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. В воскресенье жители двух населенных пунктов Молдовы выбирали не только президента, но и примаров. Второй тур местных выборов прошел в коммуне Кетриш Фалештского района и в селе Корлатены Рышканского района.

В коммуне Кетриш из 1177 избирателей, включенных в электоральные списки, в выборах приняли участие 623 человека. Голоса распределились следующим образом:

Константин Кодру от Демпартии Молдовы - 324;

Олеся Мамай от "Нашей партии" - 299.

А в селе Корлатены к избирательным урнам вышли 2 168 человек из 4 472, включенных в электоральные списки. Предварительные результаты таковы:

Вячеслав Болд от Партии PAS - 1 322;

Светлана Прутяну от "Нашей партии" - 810.

"Информация носит предварительный характер, пока оригиналы избирательных документов не будут представлены в Центральную избирательную комиссию", - отметили в ЦИК.

А с первого тура 1 ноября удалось избрать примаров в двух населенных пунктах страны. В Дубна первое место с большим отрывом заняла кандидат от ПСРМ Елена Сокирка — 264 голоса, на втором месте представитель Партии Национального единства Павел Гадибади — 52 голоса.

В Пятре с большим отрывом победил кандидат от Партии "Шор" Раду Бушила — 790 голосов. На втором месте кандидат от Партии "Действие и солидарность" Виктор Мэдрэгуна - 144 голоса.

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