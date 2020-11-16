Promo-Lex представил результаты параллельного подсчета голосов

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Наблюдательная миссия Ассоциации Promo-Lex представила результаты собственного параллельного подсчета голосов на участках внутри страны. О результатах во время пресс-конференции рассказал исполнительный директор Promo-Lex Павел Постикэ.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер Партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%.

"Наблюдатели Promo-Lex работали на 608 избирательных участках из 1952 открытых внутри страны. Наши данные основываются на подсчете результатов с этих участков", - заявил Постикэ.

По его словам на 18 участках из 608 были зафиксированы ошибки в итоговых протоколах, данные с этих участков не были учтены при параллельном подсчете.

По результатам подсчетов Promo-Lex, Майя Санду получила 52,9%, а Игорь Додон 47,1%, что с небольшим отклонением совпадает с предварительными данными ЦИК по итогам голосования внутри страны.

Постикэ также рассказал о выявленных наблюдателями десятках мелких нарушений во время голосования. Среди них: два случая препятствования работе наблюдателей, 16 случаев неправильного опечатывания урн, десять случаев агитации вблизи участка, восемь случаев угроз и насилия в адрес избирательных служащих, десятки случаев организованного подвоза избирателей.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova