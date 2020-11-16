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Игорь Додон

Додон намерен инициировать дискуссии с парламентскими фракциями

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32509773/dodon-nameren-initsiirovat-diskussii-s-parlamentskimi-fraktsiyami.html

Действующий глава государства заявил, что необходимо избежать серьезного политического кризиса, и рассказал о судьбе правительства.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Действующий президент Молдовы Игорь Додон, который, по предварительным результатам второго тура выборов, занял второе место после Майи Санду, заявил, что намерен инициировать дискуссии с парламентскими фракциями и группами. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник.

"У нас функциональное правительство, у нас самая большая фракция в парламенте, уверен, что будет и парламентское большинство, которое поддержит этот кабмин. Чтобы не допустить каких-либо интерпретаций и управлять совсем непростой ситуацией, связанной с пандемией, инициирую дискуссии с парламентскими фракциями и группами. Сегодня состоится встреча с самой большой фракцией - социалистов. Завтра приглашу демократов. Затем PAS, DA и остальные парламентские группы, чтобы понять их взгляд", - отметил Додон.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Игорь Додон заявил, что намерен опротестовать результаты выборов
По его словам, есть несколько законопроектов, которые должны быть приняты в высшем законодательном органе в ближайшее время, в том числе госбюджет и налоговая политика. "Обсуждал сегодня утром с премьером и спикером, что пойдем на эти дискуссии втроем. Мы должны избежать серьезного политического кризиса. Если у нас начнется политический кризис, то социально-экономическая ситуация станет еще хуже", - сказал Додон.

По его словам, как минимум до 24 декабря он является действующим президентом Молдовы со всеми конституционными полномочиями, потому что инаугурация четыре года назад состоялась 23 декабря.

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