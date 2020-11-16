Какие районы Кишинева свяжет новая троллейбусная линия

По улице Албишоара в Кишиневе пустят троллейбусы, об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Столичные секторы Ботанику и Буюканы свяжет новый троллейбусный маршрут, об этом на онлайн-заседании муниципальных служб в понедельник заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Троллейбусы пустят по отремонтированной улице Албишоара после сдачи ее в эксплуатацию.

"Вероятнее всего, на эту линию будут направлены троллейбусы, которые вскоре прибудут из Риги. Троллейбусы будут курсировать по улице Албишоара и по некоторым улицам, где в настоящее время мало или совсем нет общественного транспорта", - написал Ион Чебан на своей странице в Facebook.

План движения и маршрут следования троллейбусов столичное Управление электротранспорта должно представить до 18 ноября.

"Улица Албишоара скоро будет полностью введена в эксплуатацию. В настоящее время еще ведутся работы на нескольких ее участках. Предстоит еще заменить светофоры и добавить дорожные знаки, а также установить остановки общественного транспорта", - также отметил градоначальник.

Ранее Ион Чебан сообщал, что улица должна быть сдана в эксплуатацию до конца нынешнего года.

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