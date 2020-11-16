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Владимир Плахотнюк

Прокуратура получила от властей Турции ответ на запрос об экстрадиции Плахотнюка

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32510709/prokuratura-poluchila-ot-vlastey-turtsii-otvet-na-zapros-ob-ekstraditsii-plakhotnyuka.html

Бывший глава Демпартии Владимир Плахотнюк разыскивается правоохранительными структурами по подозрению в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Официальные власти Турецкой Республики сообщили Генеральной прокуратуре Молдовы, что бывший председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк покинул территорию Турции 4 октября.

"По запросу Прокуратуры Республики Молдова от 29 сентября 2020 года об экстрадиции бывшего лидера ДПМ компетентные органы Турции заявили, что его больше нет на их территории", - сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в понедельник.

Владимир Плахотнюк
© Photo : Facebook / Vlad Plahotniuc
Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии
В официальном ответе, направленном через Министерство иностранных дел и европейской интеграции, турецкая сторона проинформировала молдавские власти о том, что гражданин Владимир Плахотнюк покинул Турецкую Республику 4 октября 2020 года.

Экс-глава Демократической партии и неофициальный координатор правящей в Молдове коалиции в 2016-2019 годах Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня 2019 года.

Плахотнюк был заочно объявлен в розыск после того, как прокуратура предъявила ему три обвинения: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег, совершенное в крупных размерах. 

Кроме того, в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Плахотнюк был заочно арестован в России.

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