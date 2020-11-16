Заявления Санду после обработки 100% протоколов по итогам второго тура выборов

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Лидер Партии PAS Майя Санду, которая по предварительным результатам выборов президента Молдовы набрала 57,75% голосов, заявила, что намерена выстроить баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов республики, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, ЕС, Россию и США. Об этом она сообщила на брифинге в понедельник.

"Мы все, граждане Молдовы, получили шанс на достойные условия жизни. Мы построим вместе Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использование своего языка, будут надежного защищены. Мы построим страну, в которой компетентные люди будут занимать ключевые должности, вне зависимости от их этнического происхождения. Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейский страны, Россию и США. Буду работать на всех граждан страны", - заявила Санду.

Она подчеркнула, что намерена завоевывать доверие всех граждан страны и поблагодарила тех, кто принял участие в выборах.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

© Sputnik Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов

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