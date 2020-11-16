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Майя Санду на выборах президента Молдовы. Второй тур

Санду: после инаугурации инициирую консультации с парламентскими фракциями

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (461)
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Sputnik Молдова
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Майя Санду рассказала, какие вопросы она намерена обсудить с парламентскими фракциями, когда она официально вступит в должность.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Лидер Партии PAS Майя Санду, которая по предварительным результатам выборов президента Молдовы набрала 57,75% голосов, заявила, что намерена провести дискуссии с парламентскими фракциями после того, как официально вступит в должность.

"После признания результатов этих выборов и инаугурации инициирую серию консультаций с парламентскими фракциями, чтобы найти решения по срочным проблемам граждан", - заявила Санду на брифинге.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон намерен инициировать дискуссии с парламентскими фракциями
Среди прочего, по ее словам, она намерена сконцентрироваться на том, чтобы остановить кражу публичных средств, действие коррупционных схем, и на привлечении инвестиций в экономику страны.

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Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%.

Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
© Sputnik
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (461)

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