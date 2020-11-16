Санду: после инаугурации инициирую консультации с парламентскими фракциями

Майя Санду рассказала, какие вопросы она намерена обсудить с парламентскими фракциями, когда она официально вступит в должность.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Лидер Партии PAS Майя Санду, которая по предварительным результатам выборов президента Молдовы набрала 57,75% голосов, заявила, что намерена провести дискуссии с парламентскими фракциями после того, как официально вступит в должность.

"После признания результатов этих выборов и инаугурации инициирую серию консультаций с парламентскими фракциями, чтобы найти решения по срочным проблемам граждан", - заявила Санду на брифинге.

Среди прочего, по ее словам, она намерена сконцентрироваться на том, чтобы остановить кражу публичных средств, действие коррупционных схем, и на привлечении инвестиций в экономику страны.

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Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,75% голосов, а Додон - 42,25%.

© Sputnik Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов

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