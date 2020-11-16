Когда в Кишиневе введут электронную систему оплаты за проезд

Проект по внедрению системы электронной оплаты в городском общественном транспорте будет реализован на основе государственно-частного партнерства, сообщил столичный градоначальник.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Тестирование системы электронной оплаты в городском общественном транспорте начнется в январе 2021 года. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, внедрение пилотного проекта системы обсуждалось в созданной для этого комиссии.

"Сейчас готовится пакет документов для выбранных компаний - я подписал соответствующее положение. Тестирование начнется в январе 2021 года и будет проводиться MasterCard и VISA", - сообщил градоначальник.

Чебан отметил, что главное управление общественного транспорта и коммуникаций, муниципальное предприятие "Управление электротранспорта Кишинева", а также "Городской автобусный парк" заключат договоры с операторами, предоставляющими услуги электронной платы за проезд.

"Пилотный проект запустят на одном или двух троллейбусных и автобусных маршрутах и будут контролировать работу тестируемой системы до шести месяцев. Первоначально через 2-3 месяца будет внедрена электронная система зарядки (будет установлено электронное оборудование, обучены сотрудники муниципальных транспортных предприятий)", - пояснил Чебан.

Примар подчеркнул, что компании, которые займутся реализацией пилотного проекта, не получат преимущества в тендерах, которые организуют позже для внедрения профильной системы в общественном транспорте в муниципалитете.

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