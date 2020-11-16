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Троллейбус

Когда в Кишиневе введут электронную систему оплаты за проезд

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
События Кишинева (100)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32514609/kogda-chisinau-vvedut-elektronnuyu-sistemu-oplaty-proezd.html

Проект по внедрению системы электронной оплаты в городском общественном транспорте будет реализован на основе государственно-частного партнерства, сообщил столичный градоначальник.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Тестирование системы электронной оплаты в городском общественном транспорте начнется в январе 2021 года. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, внедрение пилотного проекта системы обсуждалось в созданной для этого комиссии.

"Сейчас готовится пакет документов для выбранных компаний - я подписал соответствующее положение. Тестирование начнется в январе 2021 года и будет проводиться MasterCard и VISA", - сообщил градоначальник.

Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
Чебан: скоро Кишинев будет полностью оснащен автобусами и троллейбусами
Чебан отметил, что главное управление общественного транспорта и коммуникаций, муниципальное предприятие "Управление электротранспорта Кишинева", а также "Городской автобусный парк" заключат договоры с операторами, предоставляющими услуги электронной платы за проезд.

"Пилотный проект запустят на одном или двух троллейбусных и автобусных маршрутах и будут контролировать работу тестируемой системы до шести месяцев. Первоначально через 2-3 месяца будет внедрена электронная система зарядки (будет установлено электронное оборудование, обучены сотрудники муниципальных транспортных предприятий)", - пояснил Чебан.

Примар подчеркнул, что компании, которые займутся реализацией пилотного проекта, не получат преимущества в тендерах, которые организуют позже для внедрения профильной системы в общественном транспорте в муниципалитете.

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Тема:
События Кишинева (100)

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