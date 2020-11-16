Наблюдатели от СНГ: как прошел второй тур выборов президента Молдовы

Представители миссии наблюдателей от СНГ, которые занимались мониторингом выборов президента, рассказали, как был организован процесс в условиях пандемии коронавируса, о ситуации с голосованием граждан, проживающих в Приднестровье, и о предварительных итогах.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Выборы президента Молдовы прошли в рамках действующего законодательства страны. Об этом заявил член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в рамках онлайн-конференции наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Все те вопросы, которые поднимались, в том числе международными наблюдателями, отмечены в итоговом протоколе миссии СНГ, но в целом выборы прошли системно, в рамках законодательства, Конституции Молдовы", - заявил Туров.

Он обратил внимание, что второй тур прошел активно с точки зрения явки.

"Отмечу ситуацию в первом туре. Понимая, что такое может повториться и во втором туре, посетили вчера те участки, где голосуют жители Приднестровья. На тот момент там находились представители одного из кандидатов, которые пытались опять помешать перемещению граждан на избирательные участки. Это было не только в Варнице, но и в ряде других населенных пунктов", - сказал Туров.

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По его словам, полиция очень оперативно реагировала на эти действия и давала возможность людям спокойно проезжать. Наблюдатель уточнил, что были определенные столкновения, в том числе, с силовыми структурами, но это носило несистемный характер.

"Хотелось бы отразить определенную активность ряда иностранных государств, которые, пользуясь своим, в том числе, служебным положением, несмотря на то, что выборы проходят внутри суверенного государства - Молдовы, выступали конкретно за одного из кандидатов через СМИ, соцсети, тем самым, можно сказать, что вмешивались в дела суверенного государства", - отметил Туров.

Наблюдатель заявил, что в целом кампания прошла системно и активно. "Очень высокая организация в рамках борьбы с коронавирусом", - добавил Туров.

Убедительна ли победа?

Голосование было активнее не только чем в первом туре, но и чем на выборах 2016 года, заявил член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Олег Цепкин.

По его словам, разрыв в 15% говорит о том, что победа Майи Санду убедительная.

"С другой стороны, мы понимаем, что значительное число жителей республики поддерживает Игоря Додона. Это аграрные территории. И с этим необходимо считаться. Разумная политика нового президента должна учитывать интересы всего населения Молдовы, но и тех, кто проживает за пределами страны. Рассчитываем на взвешенную политику внутреннюю и внешнюю нового президента", - сказал Цепкин.

Такого же мнения придерживается и член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Вадим Деньгин.

"Необходимо учитывать все политические мнения не только структур, но и граждан прежде всего… Надо учитывать все интересы", - сказал Деньгин.

По его мнению, необходимо сфокусироваться и на парламентских выборах.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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