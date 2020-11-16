После трагедии в Пятра-Нямц в Кишиневе проведут противопожарную проверку

На то, чтобы фронтальный контроль охватил учреждения столицы, клиники, школы, рынки и общественные места, потребуется более месяца.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В Кишиневе будет проведена проверка систем противопожарной безопасности во всех муниципальных учреждениях, в том числе в больницах, учебных заведениях и в общественных местах.

Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании в городской администрации.

Кроме того, во всех школах пройдет проверка электропроводки. Работы должны завершиться до 25 декабря.

Проверяющие придут и на рынки столицы. В этой связи градоначальник вспомнил о трагедии на Центральном рынке, когда в результате взрыва газового баллона и последующего пожара погиб человек и пострадали еще около двух десятков.

Во время пожара в отделении интенсивной терапии больницы в румынском городе Пятра Нямц, который произошел 14 ноября, погибли 10 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, при пожаре пострадали два врача и две медсестры.

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