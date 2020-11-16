20:50 16 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.21
  • USD17.10
  • RUB0.22
  • RON4.15
  • UAH0.61
Поиск
Пожарные/

После трагедии в Пятра-Нямц в Кишиневе проведут противопожарную проверку

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/19/31802321.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32516887/posle-tragedii-v-pyatra-nyamc-v-kishineve-provedut-protivopozharnuyu-proverku.html

На то, чтобы фронтальный контроль охватил учреждения столицы, клиники, школы, рынки и общественные места, потребуется более месяца.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. В Кишиневе будет проведена проверка систем противопожарной безопасности во всех муниципальных учреждениях, в том числе в больницах, учебных заведениях и в общественных местах.

Пожар в Румынии
© Inquam Photos / Virgil Simonescu
ЧП в Румынии: пожар в отделении интенсивной терапии - число жертв выросло

Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан на оперативном заседании в городской администрации.

Кроме того, во всех школах пройдет проверка электропроводки. Работы должны завершиться до 25 декабря.

Проверяющие придут и на рынки столицы. В этой связи градоначальник вспомнил о трагедии на Центральном рынке, когда в результате взрыва газового баллона и последующего пожара погиб человек и пострадали еще около двух десятков.

Во время пожара в отделении интенсивной терапии больницы в румынском городе Пятра Нямц, который произошел 14 ноября, погибли 10 больных коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, при пожаре пострадали два врача и две медсестры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пожар на складе в Криулянском районе: что удалось спасти
Пожар в Оргеевском районе: есть пострадавшие
Теги:
Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото
Силовики провели задержания на несанкционированных акциях в Минске.
Видео - Силовики провели задержания на несанкционированных акциях в Минске
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться