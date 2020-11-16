Официальные данные: сколько учителей и школьников заболели COVID-19

В Минобразования рассказали, какова ситуация в учебных заведения республики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Восемь общеобразовательных учреждений в Молдове работают в дистанционном режиме по причине карантина. На "удаленке" находятся 169 классов. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований страны.

© Sputnik Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19.

"Число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 288, а 3610 школьников находятся на самоизоляции. Короновирус выявлен у 357 учителей, еще 263 - в изоляции. Из вспомогательного персонала вирус диагностировал у 85 человек, а 98 помещены на самоизоляцию", - отметили в министерстве.

По данным министра, "из 1398 частных и государственных детсадов возобновили работу 1312".

"На данный момент 11 учреждений и 40 групп находятся на карантине", - отметили в ведомстве.

Вирус подтвердился у 14 детей, 103 воспитателей и 47 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 1370 несовершеннолетних, 157 воспитателей и 164 сотрудника вспомогательного персонала.

Что касается профтехучилищ, то за 9-13 ноября вирус подтвердился у 25 учащихся, 16 учителей и пятерых сотрудников вспомогательного персонала. При этом 44 группы перевели на самоизоляцию.

За этот же период COVID-19 выявили у 24 студентов вузов, 8 преподавателей и 18 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находились 149 студентов, пятеро педагогов и семеро сотрудников вспомогательного персонала.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Работать за двоих: как Молдова справляется с нехваткой учителей в школах>>>

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova