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Школа. Архивное фото.

Официальные данные: сколько учителей и школьников заболели COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2320)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32517047/ofitsialnye-dannye-skolko-uchiteley-i-shkolnikov-zaboleli-covid19.html

В Минобразования рассказали, какова ситуация в учебных заведения республики в условиях пандемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Восемь общеобразовательных учреждений в Молдове работают в дистанционном режиме по причине карантина. На "удаленке" находятся 169 классов. Об этом сообщили в министерстве образования, культуры и исследований страны.

Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19
© Sputnik
Ситуация в молдавских школах в связи с пандемией COVID-19.
"Число учащихся, у которых подтвердился COVID-19, составило 288, а 3610 школьников находятся на самоизоляции. Короновирус выявлен у 357 учителей, еще 263 - в изоляции. Из вспомогательного персонала вирус диагностировал у 85 человек, а 98 помещены на самоизоляцию", - отметили в министерстве.

Сотрудница лаборатории проводит испытания, архивное фото
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По данным министра, "из 1398 частных и государственных детсадов возобновили работу 1312".

"На данный момент 11 учреждений и 40 групп находятся на карантине", - отметили в ведомстве.

Вирус подтвердился у 14 детей, 103 воспитателей и 47 работников вспомогательного персонала. В самоизоляции находятся 1370 несовершеннолетних, 157 воспитателей и 164 сотрудника вспомогательного персонала.

Пустой класс в школе
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Что касается профтехучилищ, то за 9-13 ноября вирус подтвердился у 25 учащихся, 16 учителей и пятерых сотрудников вспомогательного персонала. При этом 44 группы перевели на самоизоляцию.

За этот же период COVID-19 выявили у 24 студентов вузов, 8 преподавателей и 18 работников вспомогательного персонала. На самоизоляции находились 149 студентов, пятеро педагогов и семеро сотрудников вспомогательного персонала.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают "красный, оранжевый, желтый или зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

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Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2320)

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