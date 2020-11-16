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Румыния контрольно пропускной пункт.

В Молдове возобновляет работу еще один КПП на границе с Румынией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
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Проезд будет разрешен как для пассажиров, так и для грузовых перевозчиков. Однако, сохраняется ряд ограничений в связи с пандемией

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Пункт пересечения границы Кагул-Оанча возобновляет свою работу с вечера 16 ноября, сообщили в пресс-службе Пограничной полиции Молдовы в понедельник. 

КПП.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Ситуация на рубежах Молдовы: что заявили в Погранполиции

Движение через указанный КПП будет восстановлено в 20.00. Проезд будет разрешен как для пассажирского транспорта, так и для грузоперевозчиков. 

"При пересечении государственной границы сохраняется ряд ограничений движения, введенных в период пандемии. Иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим из стран, отнесенных к "красной зоне", запрещен въезд на территорию Молдовы, за исключением отдельных категорий лиц", - отметили в ведомстве. 

Как добавили в Погранполиции, если начальная точка выезда граждан находится в стране из "зеленой зоны", но во время поездки были пересечены государства из "красной зоны", то по приезду в Молдову их будут определять, как приехавших из страны с красным уровнем опасности. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2322)

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