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Медицинский персонал держит образец мазка, взятый у человека.

Минздрав: в Молдове за сутки подтверждены 564 случая COVID-19

© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32518811/minzdrav-v-moldove-za-sutki-podtverzhdeny-564-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 89 843.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 564 случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав в понедельник вечером.

Мальме, Швеция. Архивное фото
© CC BY-SA 2.0 / Maria Eklind / Malmö, Sweden
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Выявлен один эпизод импорта инфекции —  из Испании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло  89 843.

За минувшие 24 часа проведены 1 429 тестов, при этом первичных — 1 304.

Коронавирус выявлен, в том числе у 46 медработников: 15 врачей, 24 медсестер и 7 сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 253 пациента (из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 1062 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент — 71 874 человек.

Зафиксированы еще 16 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 2035.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2322)

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