Российские законодатели рассказали о будущем в отношениях Москвы и Кишинева

Представители Совета Федерации и Госдумы РФ, которые находились в Молдове в качестве наблюдателей на выборах президента, заявили, что рассчитывают на конструктив со стороны нового руководства республики в отношении России.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Российские сенаторы и депутат рассказали о перспективах молдавско-российских отношений с учетом результатов выборов президента Молдовы, на которых по предварительным данным лидер партии PAS Майя Санду набрала 57,72% голосов.

Об этом они рассказали в рамках онлайн-конференции наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ в пресс-центре Sputnik Молдова.

"Закончилась выборная кампания, и уже началась следующая. Как будет проведена следующая кампания по выборам президента Молдовы зависит от исполнения тех обещаний, который дал новый президент. На мой взгляд, нужно учитывать и мнение оппонента", - заявил член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Вадим Деньгин.

По его словам, важны добрососедские отношения, а также экономические, политические и культурные аспекты.

"На мой взгляд, новоизбранному президенту необходимо задуматься, каков формат, конструктив и ориентир будет в сторону России, с кем она будет взаимодействовать, какие поручения будут даны кабинету министров, и самое главное, какой диалог будет с будущим парламентом... Будем надеется, что в сторону России будет конструктив", - сказал Деньгин.

Член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Олег Цепкин считает, что "реальное географическое положение Молдовы и выстроенные позитивные отношения с Российской Федерацией, которые, тем более, отвечают значительной части населения Молдовы, игнорировать не нужно".

"И они, конечно, должны остаться", - сказал сенатор.

По его мнению, на этот выстроенный, хороший фон отношений с Востоком, с Россией, нужно добавлять и заявленные отношения, которые новый президент объявляла в ходе кампании – с Западом.

"Это нормально. Но не должно быть замещения", - считает Цепкин.

Наблюдатели от СНГ: как прошел второй тур выборов президента Молдовы>>>

Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров обратил внимание на официальное заявление руководства РФ о том, что Россия будет работать с тем президентом Молдовы, которого выберут в первую очередь ее граждане.

"Выборы состоялись. Большинство граждан проголосовало за избранного президента. Но не стоит забывать, что практически 700 тысяч граждан проголосовали за действующего президента. Это достаточно большое число людей", - уточнил Туров.

По его мнению, должна быть сбалансированная политика для того, чтобы учитывать мнение разных сторон и внимательно относиться к запросам общества.

Предварительные итоги выборов

Второй тур президентских выборов прошел в Молдове 15 ноября. За пост главы государства боролись лидер партии PAS, экс-премьер Молдовы Майя Санду и действующий президент Игорь Додон. Явка на выборах составила 52,78%. В ЦИК в понедельник представили предварительные итоги выборов - после обработки протоколов со всех избирательных участков Майя Санду набрала 57,72% голосов, а Додон - 42,28%. Впервые в истории современной Молдовы президентом страны станет женщина.

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