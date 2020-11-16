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Примэрия Кишинева.

Мэр Кишинева встретился с российскими сенаторами

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201116/32519807/mer-kishineva-vstretilsya-s-rossijskimi-senatorami.html

В столичной администрации высокопоставленные гости и генпримар обсудили вопросы сотрудничества с регионами России.

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Генпримар Кишинева Ион Чебан провел встречу с несколькими российскими сенаторами, которые находились в Молдове для участия в миссии наблюдателей на президентских выборах.

Группа российских специалистов окажет помощь мэрии Кишинева в разработке Генплана столицы
© Photo : Facebook / Iv Ceban
К работе над Генпланом Кишинева подключились московские архитекторы

Столичный градоначальник и гости из Российской Федерации обсудили вопросы сотрудничества между Кишиневом и регионами России. Собеседники договорились об обмене опытом в таких сферах как урбанистика, развитие инфраструктуры, систем образования и здравоохранения.

Как сообщил Ион Чебан, на встрече обсуждались несколько проектов, которые реализуются в столице Молдовы.

В октябре в Кишинев из Москвы прибыли пять спецавтомобилей, оборудованных для уборки снега. Техника подарена молдавской столице московским государственным предприятием "Экотехпром". Машины произведены в 2017 году, одна единица стоит порядка 1,5 миллиона леев.

В ноябре 2019 года во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным кишиневский градоначальник Ион Чебан попросил изучить возможность предоставления поддержки в виде спецтехники и оборудования для текущих нужд муниципия, а также запуска нескольких инвестиционных проектов.

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Теги:
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