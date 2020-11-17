Фото, видео - В кишиневском парке открылся фонтан

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Декоративный фонтан с подсветкой запустили в кишиневском парке "Алунелул" в секторе Буюканы, мероприятие прошло вечером в понедельник.

Сооружение фонтана стало частью проекта реконструкции парка. Кишиневский мэр Ион Чебан разместил на своей странице в Facebook фотографии и видео с церемонии запуска, отметив, что после реконструкции "весь парк будет музыкальным, потому что по всей территории будут установлены колонки, из которых будет звучать музыка".

Как отметил градоначальник, фонтан в парке "Алунелул" - единственный в своем роде в столице. Он состоит из двух кругов, образующих водный мост, под которым можно пройти.

Чтобы сохранить сооружение в целости, а также во избежание инцидентов с участием вандалов на территории будет проводиться видеонаблюдение.

Проект реконструкции парка "Алунелул" предусматривает установку декоративного ночного освещения, системы полива газонов, обустройство летнего театра, детских и спортивных площадок. По всему периметру парка оборудуют специальные дорожки для людей, занимающихся спортом, и велосипедистов. Планируется также оснастить многофункциональную спортивную площадку.

"Большая часть этой работы уже проделана", - отметил Ион Чебан.

Второй этап реконструкции парка начался 15 июля 2020 года, финансирование обеспечили мэрия шестого сектора Бухареста совместно с мэрией Кишинева.

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