В Кишиневе увеличат число мест в детских садах

Столица остается единственным населенным пунктом страны, в котором сохраняется дефицит мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, заявил генпримар Кишинева.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В Кишиневе в этом году были открыты четыре новых детских сада, в общей сложности 68 групп. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Попросил ответственных лиц продумать план мероприятий по увеличению количества мест в детских садах", — написал градоначальник в социальных сетях.

В ноябре ожидается открытие еще одного детского сада в секторе Ботаника — №79, в котором начнут работу шесть групп на 140 мест.

Чебан отметил, что отчеты по реорганизации сети образовательных учреждений должны быть подготовлены до принятия бюджета муниципия на следующий год.

По словам главы городской администрации, Кишинев остается единственным населенным пунктом на территории Молдовы, где наблюдается постоянный рост числа детей в школах и детских садах. По мнению генпримара, это обусловлено, в том числе и миграцией населения из районов страны в столицу.

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