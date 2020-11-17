11:49 17 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Детский сад

В Кишиневе увеличат число мест в детских садах

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
Получить короткую ссылку
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/14/32088162.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201117/32524847/v-kishineve-uvelichat-chislo-mest-v-detskih-sadah.html

Столица остается единственным населенным пунктом страны, в котором сохраняется дефицит мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, заявил генпримар Кишинева.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. В Кишиневе в этом году были открыты четыре новых детских сада, в общей сложности 68 групп. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Попросил ответственных лиц продумать план мероприятий по увеличению количества мест в детских садах", — написал градоначальник в социальных сетях.

Ион Чебан.
© Facebook
Чебан о первом годе мандата: в Кишиневе реализуется рекордное количество проектов
В ноябре ожидается открытие еще одного детского сада в секторе Ботаника — №79, в котором начнут работу шесть групп на 140 мест.

Чебан отметил, что отчеты по реорганизации сети образовательных учреждений должны быть подготовлены до принятия бюджета муниципия на следующий год.

По словам главы городской администрации, Кишинев остается единственным населенным пунктом на территории Молдовы, где наблюдается постоянный рост числа детей в школах и детских садах. По мнению генпримара, это обусловлено, в том числе и миграцией населения из районов страны в столицу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Кишиневе на карантине остаются 97 школьных классов
Как в Приднестровье работают образовательные учреждения
Теги:
детские сады


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться