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Студенты

Молодежный праздник: поздравления для молдавских студентов

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201117/32525359/molodezhnyy-prazdnik-pozdravlenia-dlya-studentov-moldova.html

Международный день студентов отмечается в мире уже почти 80 лет. Поздравляя учащихся, представители молдавской власти отметили значимость студентов для страны, а также выразили надежду, что молодые люди сумеют построить свое будущее в родной стране.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. Во вторник, 17 ноября, отмечается Международный день студентов. Свои поздравления молодежи Молдовы направили председатель парламента республики Зинаида Гречаная и примар Кишинева Ион Чебан. 

Зрители фестиваля Поколение будущего
© Sputnik / Yana Zaharova
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Праздник был утвержден  в далеком 1941 году, в честь чешских студентов – героев Движения сопротивления фашистам. Как отметила Зинаида Гречаная, сейчас важен его объединяющий характер.

"В наши дни эта дата объединяет студентов по всему миру в отстаивании их прав и одновременно подчеркивает значимость студенчества для демократии и прогресса", - заявила спикер парламента. 

Она подчеркнула, что молдавские власти уделяют большое внимание проектам для молодежи и постоянному диалогу со студентами.

"Мы уверены, что интеллект, целеустремленность и энергия сегодняшних студентов будут способствовать качественным преобразованиям в нашей стране", - уточнила Гречаная. 

В заключение она поприветствовала и поздравила всех молдавских студентов в Молдове, а также тех, кто обучается в зарубежных вузах.

Несколько пожеланий для учащихся вузов также направил мэр Кишинева Ион Чебан, он разместил текст на своей странице в соцсети. 

"Это главный интеллектуальный и творческий потенциал любой страны. Так, как Кишинев самый "студенческий" город Молдовы, в этот праздник энергии, молодости и оптимизма я хочу пожелать всем студентам добра, целеустремленности и веры в собственные силы", - отметил Чебан.

По его словам, он очень хотел бы, чтобы молодые люди Молдовы могли реализовать все свои мечты и надежды дома, чтобы у них была возможность применить полученные в вузах знания на благо родной страны. 

Студенты в Молдове 

По данным Национального бюро статистики, в Молдове всего 56,8 тысяч студентов. В 2019/2020 учебном году  в вузах обучались 56 840,  из них - 33 268 представительницы прекрасного пола.                                                         

Несколькими годами ранее, в 2010/2011 число студентов было больше - 107 813 тысяч, в том числе 61 202 девушки.

В 2019/2020 учебном году студенты мужского пола предпочитали следующие специальности: право, бизнес и управление, информационные технологии, инженерия и менеджмент, медицина, а также инженерия по транспорту.

Девушки выбирали немного другое: право, бизнес и управление, бухгалтерию, медицину, педагогику, а также банковское дело и финансы.

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