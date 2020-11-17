11:49 17 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Ремонт дорог в Молдове

Стало известно, когда завершатся работы на участке дороги Хырбовэц - Сверида - Оницканы

© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201117/32525715/stalo-izvestno-kogda-zavershatsya-raboty-na-uchastke-dorogi-hyrbovets-sverida-onitskany.html

В правительстве рассчитывают, что отремонтированная трасса послужит развитию региона и облегчит жизнь сельчанам.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Ремонт  дорожного коридора 8.3, который пересекает населенные пункты Хырбовэц, Сверида и Оницканы Каларашского района, будет завершен за 5 месяцев. Ремонтные работы на этом участке выполнены более чем на 65%, сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

Дорожный знак.
© Sputnik / Mihai Caraus
Ремонт дорог в Кишиневе: что в планах у столичных властей

"Ремонт дороги значительно улучшит инфраструктуру в районе, создаст условия для привлечения экономических агентов, облегчит доступ граждан к центрам здоровья, образования и торговли", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на мосту ведутся реабилитационные работы, укрепление тротуаров из битого камня, обустройство перекрестков, установка металлических парапетов, нанесение дорожной разметки, оформление боковых съездов.

Проект финансируется за счет средств Всемирного банка и является частью "Программы улучшения местных дорог", общий бюджет которой превышает 88 миллионов леев.

Контракт предусматривает улучшение около 10 километров дорожного полотна, его подписание с двумя отечественными компаниями состоялось в начале сентября 2019 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ремонт дороги на Албишоаре: улицу просто не узнать - фото
Ион Кику потребовал ускорить работы по ремонту дорог в Глодянах
В Кишиневе из-за ремонта коммуникаций перекроют одну из центральных улиц


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участки для голосования во втором туре выборов президента Молдовы открылись в 07.00.
Как прошел второй тур выборов президента Молдовы: самые яркие фото
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам.
Нагорный Карабах: как Россия помогает беженцам
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться