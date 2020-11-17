Стало известно, когда завершатся работы на участке дороги Хырбовэц - Сверида - Оницканы

В правительстве рассчитывают, что отремонтированная трасса послужит развитию региона и облегчит жизнь сельчанам.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Ремонт дорожного коридора 8.3, который пересекает населенные пункты Хырбовэц, Сверида и Оницканы Каларашского района, будет завершен за 5 месяцев. Ремонтные работы на этом участке выполнены более чем на 65%, сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

"Ремонт дороги значительно улучшит инфраструктуру в районе, создаст условия для привлечения экономических агентов, облегчит доступ граждан к центрам здоровья, образования и торговли", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на мосту ведутся реабилитационные работы, укрепление тротуаров из битого камня, обустройство перекрестков, установка металлических парапетов, нанесение дорожной разметки, оформление боковых съездов.

Проект финансируется за счет средств Всемирного банка и является частью "Программы улучшения местных дорог", общий бюджет которой превышает 88 миллионов леев.

Контракт предусматривает улучшение около 10 километров дорожного полотна, его подписание с двумя отечественными компаниями состоялось в начале сентября 2019 года.

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