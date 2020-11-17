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Водительские права.

Почему в Приднестровье приостановлена регистрация авто и выдача прав

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (19)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201117/32531119/pochemu-v-pridnestrove-priostanovlena-registratsiya-avto-i-vydacha-prav.html

В регионе временно прекращен прием граждан в МРЭО, на карантин отправили и все паспортные отделения до особого распоряжения.

ТИРАСПОЛЬ, 17 ноя – Sputnik. Со среды, 18 ноября все отделения Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) в Приднестровье прекращают работу с гражданами. Пока ограничение продлится до 2 декабря.

"Среди сотрудников отделений МРЭО есть заболевшие коронавирусом нового типа. Чтобы не подвергать посетителей опасности, введен карантин и исключен личный контакт", - пояснили причину в МВД Приднестровья.

Таким образом выдача документов временно приостановлена, экзамены на получение водительских удостоверений перенесены. Две недели также не будет возможности ставить и снимать автомобили с учета.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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В ведомстве заверили, что административные штрафы к тем, у кого в этот период истекает срок действия документов, применяться не будут.

На карантин отправили и все паспортные отделения до особого распоряжения. Приостановлен прием граждан и документов, и только выдача готовых документов, которые были сданы для оформления до введения карантина, продолжится.

Жители Приднестровья, у которых в период карантина подходят сроки оформления паспорта, вклеивания фото, возникает необходимость регистрации места жительства (прописки), привлекаться к административной ответственности также не будут.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (19)

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Теги:
автомбили, регистрация, Приднестровье


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