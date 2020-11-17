Мосты в Кишиневе нуждаются в немедленном ремонте — Ион Чебан

Мэр столицы заявил, что если не принять меры прямо сейчас, то расходы на восстановление объектов будут намного больше.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Мост на улице Михай Витязул в кишиневском секторе Рышкановка находится в плачевном состоянии и может представлять опасность для людей. Такой вывод сделала техническая экспертиза, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Градоначальник отметил, что срочные меры должны быть приняты уже в этом году, иначе расходы, которые потребуются на капитальный ремонт, со временем будут только расти.

В настоящий момент, по подсчетам примэрии Кишинева, на ремонт моста требуется 72 миллиона леев.

Кроме того, еще два моста в столице требуют экстренного ремонта — мост на улице Измаил и мост на проспекте Григоре Виеру, отметил Чебан.

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