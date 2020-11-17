22:03 17 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.25
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.16
  • UAH0.61
Поиск
Автомобильный мост в Кишиневе

Мосты в Кишиневе нуждаются в немедленном ремонте — Ион Чебан

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201117/32531688/mosty-v-kishineve-nuzhdayutsya-v-nemedlennom-remonte-ion-cheban.html

Мэр столицы заявил, что если не принять меры прямо сейчас, то расходы на восстановление объектов будут намного больше.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Мост на улице Михай Витязул в кишиневском секторе Рышкановка находится в плачевном состоянии и может представлять опасность для людей. Такой вывод сделала техническая экспертиза, сообщил мэр столицы Ион Чебан.

Мост на улице Михая Витязула в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ремонт мостов в Кишиневе: когда могут начаться работы

Градоначальник отметил, что срочные меры должны быть приняты уже в этом году, иначе расходы, которые потребуются на капитальный ремонт, со временем будут только расти.

В настоящий момент, по подсчетам примэрии Кишинева, на ремонт моста требуется 72 миллиона леев.

Кроме того, еще два моста в столице требуют экстренного ремонта — мост на улице Измаил и мост на проспекте Григоре Виеру, отметил Чебан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Почему проезжая часть под мостом в Телецентре на выходные станет пешеходной
Жуткое ДТП под Унгенами - микроавтобус вылетел с моста
Теги:
Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина с матрасом на одной из улиц Пуэрто-Кабесас в Никарагуа направляется в убежище, спасаясь от надвигающегося урагана Йота.
Фото - Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье
Сборная Молдовы вылетела на последний матч Лиги наций.
Cборная Молдовы по футболу вылетела на последний матч Лиги наций
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться