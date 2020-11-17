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Медработник.

Новые данные Минздрава: сколько случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2328)
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Sputnik Молдова
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Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превышает 90 тысяч.

КИШИНЕВ, 17 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1069 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил Минздрав во вторник.

Медицинский персонал показывает быстрый тест на коронавирус пациента
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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Выявлено 10 эпизодов "импорта" инфекции - по три из Румынии и Украины, а также по одному из Германии, Турции, Италии и Португалии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 90 912.

За сутки проведено 3 115 тестов, из которых - 2 632 первично.

Коронавирус выявлен, в том числе, еще у 82 медработников: 30 врачей, 42 медсестер и 10 сотрудников вспомогательного персонала

Из больниц выписаны за сутки 1185 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 73 059 человек.

Зафиксированы еще 19 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2054.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2328)

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