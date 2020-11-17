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Женщины

Cherchez la femme: женщины на государственных постах в Молдове – кто они

© Sputnik / Evgeniy Biyatov
Общество
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Sputnik Молдова
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В сравнении с мужчинами, женщины в Молдове не занимают так много постов в госструктурах, однако представительницы "слабого" пола присутствуют во всех эшелонах власти.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Майя Санду станет первой в истории современной Молдовы женщиной, которая возглавит государство. Все это время этот высшую должность в государстве занимали исключительно мужчины.

Майя Санду на выборах президента Молдовы. Второй тур
© Photo : Miroslav Rotari
Майя Санду

Однако и в других государственных структурах дамы находятся на высоких должностях.

Женщины входили в состав молдавского парламента с самого первого его созыва.

А вот в правительстве ситуация другая. Первая дама появилась в кабмине Иона Стурзы в 1999-м. Речь идет об Александре Кан, которая занимала пост министра промышленности и торговли с 12 марта по 12 ноября того же года.

Александра Кан
© Photo : Facebook / ZIPHOUSE
Александра Кан

Среди первых женщин, которые попали в правительство, значится и Лидия Гуцу. Она занимала пост вице-премьера в период с 21 декабря 1999 по 19 апреля 2001 года. Работала она под руководством премьера Думитру Брагиша.

Лидия Гуцу
© Photo : Facebook / Lidia Gutu
Лидия Гуцу

В этот же кабинет министров входила и Валерия Штербец, которая в тот же период занимала пост министра юстиции.

В период 26 февраля 2002 – 19 апреля 2005 Минфин возглавляла Зинаида Гречаная, а с 10 октября 2005 года она в течение трех лет была и вице-премьером в правительстве Василия Тарлева.

По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
© Photo : Miroslav Rotari
Зинаида Гречаная

В этот же состав кабмина входила Виолетта Иванова, которая руководила министерством экологии и природных ресурсов с 27 февраля по 31 марта 2008 года.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виолетта Иванова

Коллегой Ивановой была и Галина Балмош. Она занимала пост министра социальной защиты, семьи и ребенка.

Галина Балмош
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Галина Балмош

В правительстве Василия Тарлева работала и Виктория Ифтоди, которая возглавляла Минюста с 19 апреля 2005 по 20 сентября 2006 года.

Виктория Ифтоди
© Photo : Moldova24
Виктория Ифтоди

В 2008 году молдавским премьером впервые в истории современной Молдовы стала женщина - Зинаида Гречаная.

В кабмине под руководством Гречаной министром финансов была Мариана Дурлештяну.

Mariana Durleșteanu
© Facebook / Mariana Durleșteanu
Мариана Дурлештяну

Виолетта Иванова занимала кресло министра экологии и природных ресурсов.

Во главе Министерства просвещения и молодежи находилась Лариса Шавга.

Лариса Шавга
© Photo : Кооперативно-торговый университет Молдовы
Лариса Шавга

С 31 марта 2008 по 10 июня 2009 года Минздравом руководила Лариса Катринич.

Лариса Катринич
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лариса Катринич

В тот же период Галина Балмош вновь возглавила министерство социальной защиты, семьи и ребенка.

В правительстве Владимира Филата пост министра труда, соцзащиты и семьи занимала Валентина Булига. Она руководила этим ведомством в течение четырех лет.

Valentin Buliga
© Sputnik / Miroslav Rotari
Валентина Булига

С 24 июля 2012 года Министерство просвещения возглавила Майя Санду. Она стояла у руля этого ведомства в течение трех лет, в том числе в кабмине под руководством Кирилл Габурич.

В правительстве Габурича вице-премьером и министром иностранных дел и евроинтеграции была Наталья Герман.

Natalia Gherman
© Photo : independent.md
Наталья Герман

В тоже время Руксанду Главан назначили министром труда, соцзащиты и семьи. Она управляла этой структурой в течение полугода.

Министр труда, социальной защиты и семьи Руксанда Главан
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Руксанда Главан

В 2013 году Моника Бабук стала министром культуры.

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук
© Sputnik / Miroslav Rotari
Моника Бабук

Еще одна женщина, которая получила высокую должность, - Ирина Влах. В 2015 году она стала башканом Гагаузии и попала в состав правительства. Этот пост она занимает и по сей день.

Irina Vlah
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ирина Влах

В правительстве Валерия Стрельца министром просвещения была Корина Фусу.

Корина Фусу
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Корина Фусу

Лоретта Хандрабура руководила Министерством молодежи и спорта в течение полутора лет.

Loretta Handrabura Лоретта Хандрабура
© Sputnik / Евгений Панасенко
Лоретта Хандрабура

Кристина Лесник занимала пост вице-премьера по реинтеграции во времена правительства под руководством Павла Филипа.

Кристина Лесник
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кристина Лесник

В 2019 году Виктория Ифтоди вернулась за руль Минюста, а Моника Бабук стала министром образования, культуры и исследований в результате слияния этих двух ведомств. Руксанда Главан, Стелла Григораш, Светлана Чеботарь и Силвия Раду в разное время руководили Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты.

  • Стелла Григораш
    Стелла Григораш
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Светлана Чеботарь
    Светлана Чеботарь
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Силвия Раду
    Силвия Раду
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Стелла Григораш

С 8 июня 2019 года премьером стала лидер партии PAS Майя Санду. В ее команде было несколько женщин. Олеся Стамате руководила Минюстом.

Olesea Stamate
© Sputnik / Miroslav Rotari
Олеся Стамате

Наталья Гаврилица стояла у руля Минфина.

Natalia Gavrilita.
© Photo : Facebook / Golea Anatolie
Наталья Гаврилица

Джорджетта Минку возглавляла Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Georgeta Mincu Ședința
© Sputnik / Miroslav Rotari
Джорджетта Минку

Лилиана Николаеску-Онофрей руководила Министерством образования, культуры и исследований.

Liliana Nicolaescu-Onofrei
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лилиана Николаеску-Онофрей

Алла Немеренко была министром здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ala Nemerenco
© Sputnik / Miroslav Rotari
Алла Немеренко

Виорика Думбрэвяну попала в правительство Иона Кику, возглавив Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты с 14 ноября 2019 года.

Viorica Dumbrăveanu
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Виорика Думбрэвяну

В команду Иона Кику также попала Ольга Чеботарь, которая совсем недавно сменила на посту вице-премьера по реинтеграции Кристину Лесник. А Лилия Поголша возглавила Министерством образования, культуры и исследований. 

Девушка работает за ноутбуком
© Sputnik / Владимир Песня
Не швеи и не поварихи - как молдавские женщины добиваются реального успеха

Евгения Остапчук входит в число молдавских женщин, которые занимали руководящие высокопоставленные посты. Она была спикером парламента с 2001 по 2005 год.

Зинаида Гречаная стала еще одной женщиной – председателем парламента. Она руководит высшим законодательным органом с 8 июня 2019 года.

Данные Молдстата показывают, что в 2018 году порядка 21% депутатов парламента приходилось на женщин, а в правительстве дамы в руководстве министерств занимали долю в более чем 30%.

Женщин больше и в системе правосудия. Они почти в равных условиях с мужчинами. Таким образом, 48,3% служителей Фемиды в стране - женщины.

В полиции в 2018 году почти 20% сотрудников приходилось на представительниц слабого пола.

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