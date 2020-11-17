Cherchez la femme: женщины на государственных постах в Молдове – кто они

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Майя Санду станет первой в истории современной Молдовы женщиной, которая возглавит государство. Все это время этот высшую должность в государстве занимали исключительно мужчины.
Однако и в других государственных структурах дамы находятся на высоких должностях.
Женщины входили в состав молдавского парламента с самого первого его созыва.
А вот в правительстве ситуация другая. Первая дама появилась в кабмине Иона Стурзы в 1999-м. Речь идет об Александре Кан, которая занимала пост министра промышленности и торговли с 12 марта по 12 ноября того же года.
Среди первых женщин, которые попали в правительство, значится и Лидия Гуцу. Она занимала пост вице-премьера в период с 21 декабря 1999 по 19 апреля 2001 года. Работала она под руководством премьера Думитру Брагиша.
В этот же кабинет министров входила и Валерия Штербец, которая в тот же период занимала пост министра юстиции.
В период 26 февраля 2002 – 19 апреля 2005 Минфин возглавляла Зинаида Гречаная, а с 10 октября 2005 года она в течение трех лет была и вице-премьером в правительстве Василия Тарлева.
В этот же состав кабмина входила Виолетта Иванова, которая руководила министерством экологии и природных ресурсов с 27 февраля по 31 марта 2008 года.
Коллегой Ивановой была и Галина Балмош. Она занимала пост министра социальной защиты, семьи и ребенка.
В правительстве Василия Тарлева работала и Виктория Ифтоди, которая возглавляла Минюста с 19 апреля 2005 по 20 сентября 2006 года.
В 2008 году молдавским премьером впервые в истории современной Молдовы стала женщина - Зинаида Гречаная.
В кабмине под руководством Гречаной министром финансов была Мариана Дурлештяну.
Виолетта Иванова занимала кресло министра экологии и природных ресурсов.
Во главе Министерства просвещения и молодежи находилась Лариса Шавга.
С 31 марта 2008 по 10 июня 2009 года Минздравом руководила Лариса Катринич.
В тот же период Галина Балмош вновь возглавила министерство социальной защиты, семьи и ребенка.
В правительстве Владимира Филата пост министра труда, соцзащиты и семьи занимала Валентина Булига. Она руководила этим ведомством в течение четырех лет.
С 24 июля 2012 года Министерство просвещения возглавила Майя Санду. Она стояла у руля этого ведомства в течение трех лет, в том числе в кабмине под руководством Кирилл Габурич.
В правительстве Габурича вице-премьером и министром иностранных дел и евроинтеграции была Наталья Герман.
В тоже время Руксанду Главан назначили министром труда, соцзащиты и семьи. Она управляла этой структурой в течение полугода.
В 2013 году Моника Бабук стала министром культуры.
Еще одна женщина, которая получила высокую должность, - Ирина Влах. В 2015 году она стала башканом Гагаузии и попала в состав правительства. Этот пост она занимает и по сей день.
В правительстве Валерия Стрельца министром просвещения была Корина Фусу.
Лоретта Хандрабура руководила Министерством молодежи и спорта в течение полутора лет.
Кристина Лесник занимала пост вице-премьера по реинтеграции во времена правительства под руководством Павла Филипа.
В 2019 году Виктория Ифтоди вернулась за руль Минюста, а Моника Бабук стала министром образования, культуры и исследований в результате слияния этих двух ведомств. Руксанда Главан, Стелла Григораш, Светлана Чеботарь и Силвия Раду в разное время руководили Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты.
- Стелла Григораш© Sputnik / Miroslav Rotari
- Светлана Чеботарь© Sputnik / Miroslav Rotari
- Силвия Раду© Sputnik / Miroslav Rotari
С 8 июня 2019 года премьером стала лидер партии PAS Майя Санду. В ее команде было несколько женщин. Олеся Стамате руководила Минюстом.
Наталья Гаврилица стояла у руля Минфина.
Джорджетта Минку возглавляла Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Лилиана Николаеску-Онофрей руководила Министерством образования, культуры и исследований.
Алла Немеренко была министром здравоохранения, труда и социальной защиты.
Виорика Думбрэвяну попала в правительство Иона Кику, возглавив Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты с 14 ноября 2019 года.
В команду Иона Кику также попала Ольга Чеботарь, которая совсем недавно сменила на посту вице-премьера по реинтеграции Кристину Лесник. А Лилия Поголша возглавила Министерством образования, культуры и исследований.
Евгения Остапчук входит в число молдавских женщин, которые занимали руководящие высокопоставленные посты. Она была спикером парламента с 2001 по 2005 год.
Зинаида Гречаная стала еще одной женщиной – председателем парламента. Она руководит высшим законодательным органом с 8 июня 2019 года.
Данные Молдстата показывают, что в 2018 году порядка 21% депутатов парламента приходилось на женщин, а в правительстве дамы в руководстве министерств занимали долю в более чем 30%.
Женщин больше и в системе правосудия. Они почти в равных условиях с мужчинами. Таким образом, 48,3% служителей Фемиды в стране - женщины.
В полиции в 2018 году почти 20% сотрудников приходилось на представительниц слабого пола.
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