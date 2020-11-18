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Вакцинация

В Приднестровье поступила первая партия вакцины от гриппа

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201118/32532244/v-pridnestrove-postupila-pervaya-partiya-vaktsiny-ot-grippa.html

Речь идет о трех наименованиях препаратов российского производства, высокое качество которых подтверждено на практике.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik. В Приднестровье доставлены 12 тысяч доз вакцины от гриппа. Ожидаются еще 14 тысяч доз препаратов российского производства, которые на практике показали высокое качество.

"Она (вакцина - прим. ред.) содержит самые распространенные в этом эпидемиологическом сезоне штаммы вируса", - сообщили в Минздраве Приднестровья.

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На первом этапе вакцинируются люди из группы риска: медицинские работники, преподаватели, взрослые и подростки (старше 16 лет) с хроническими заболеваниями, работники социальных учреждений, пожилые люди. Вакцинирование добровольное и бесплатное, проводится в прививочных кабинетах поликлиник.

В 2019 году по линии гуманитарной помощи Приднестровье не получило вакцину от гриппа, в связи с чем в 2020 году лимиты на реализацию Программы по иммунизации были увеличены с 1,4 миллионов приднестровских рублей до 4,9 миллионов (это эквивалентно сумме в молдавских леях).

"Средства позволили своевременно закупить определенное количество вакцин против вирусов гриппа, циркулирующих в 2020-2021 годах", - пояснили в ведомстве.

Специалисты Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии напоминают, что соблюдение личной гигиены предостерегает от многих заболеваний, но вакцинация является самой эффективной мерой профилактики гриппа.

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Теги:
грипп, вакцинация, вакцина, Приднестровье


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