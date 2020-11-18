Без рождественской ярмарки и елки: как в Молдове отметят зимние праздники

Глава молдавского кабмина рассказал, как в республике организуют зимние праздники – масштаб будет уже не тот.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Молдавское правительство не будет организовывать в этом году рождественскую ярмарку, а перед зданием кабмина не будет новогодней елки. Причина – коронавирус нового типа. Об этом заявил премьер Ион Кику в интервью одному из местных СМИ.

"Практически через месяц начнутся зимние праздники. Мы думали они них, конечно. В этом году не надо питать иллюзий, по причине пандемии не будет установленного сценария с рождественской ярмаркой. Коллеги из канцелярии правительства обсуждали с примэрией. Городская администрация организует что-то в сквере Кафедрального собора. Правительство не будет организовывать рождественскую ярмарку", - сказал Кику.

По его словам, не будет и новогодней елки, которая украшала ежегодно главную площадь страны перед зданием кабмина.

"Будут украшены елки возле Триумфальной арки, в сквере Кафедрального собора, но не здесь, не будет елки. Так, во всяком случае, мне сказали сегодня коллеги из канцелярии правительства. Но посмотрим. Точно не будет такой масштаб праздников из-за пандемии", - подчеркнул премьер.

На вопрос о том, значит ли это, что не будет праздничного концерта и салюта, Кику отметил, что "нет".

Обычно на праздники граждане Молдовы, которые находятся за рубежом, возвращались домой, чтобы отметить Новый год и Рождество с семьей. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса нового типа встает вопрос, смогут ли соотечественники попасть на Родину.

"Мы очень надеемся, что наши сограждане смогут попасть в аэропорт, чтобы не нарушить карантинные нормы. Все следят за новостями – большая часть стран ввели локдаун, который был весной. Поэтому вопрос, смогут ли они вернуться. Надеемся, что смогут", - сказал Кику.

По его словам, молдавский кабмин не намерен аннулировать 14-дневный карантин для приезжающих в страну, пока ситуация в республике не улучшится с точки заболеваемости с коронавирусом.

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На вопрос о том, намерены ли молдавские власти вводить новые ограничения или локдаун, премьер отметил, что закрывать все не планируется.

"В зависимости от того, где будут вспышки, могут вводиться некоторые ограничения. Повторю, мы не пойдем на ограничение экономической деятельности, потому что опыт весны показал, что большого эффекта от этого нет. Весной это было необходимо, потому что никогда и у нашей медицинской системы не было такого опыта, у врачей не было протокола лечения", - сказал Кику.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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