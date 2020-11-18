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Врачи в пандемию COVID-19

Первая партия препарата для лечения COVID-19 прибыла в Молдову

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (20)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201118/32541197/pervaya-partiya-lekarstva-dlya-lecheniya-covid-19-pribyla-v-moldova.html

Врачей во всех больницах страны научат применять медикамент для лечения коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 18 ноя  - Sputnik. Партия из 7000 флаконов препарата "Ремдесивир", закупленная Центром централизованных государственных закупок в здравоохранении для стационарного лечения пациентов с умеренными формами COVID-19, прибыла 18 ноября в Молдову и будет распределена по государственным учреждениям здравоохранения страны.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"При поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех больницах страны будут организованы тренинги по правильному применению "Ремдесивира" при лечении пациентов, инфицированных COVID-19", - заявили в минздраве.

В минздраве отметили, что препарат "Ремдесивир" был включен в Национальный предварительный клинический протокол по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и рекомендован для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19, с умеренной формой течения заболевания.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (20)

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