Первая партия препарата для лечения COVID-19 прибыла в Молдову

Врачей во всех больницах страны научат применять медикамент для лечения коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Партия из 7000 флаконов препарата "Ремдесивир", закупленная Центром централизованных государственных закупок в здравоохранении для стационарного лечения пациентов с умеренными формами COVID-19, прибыла 18 ноября в Молдову и будет распределена по государственным учреждениям здравоохранения страны.

"При поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех больницах страны будут организованы тренинги по правильному применению "Ремдесивира" при лечении пациентов, инфицированных COVID-19", - заявили в минздраве.

В минздраве отметили, что препарат "Ремдесивир" был включен в Национальный предварительный клинический протокол по рекомендации Всемирной организации здравоохранения и рекомендован для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19, с умеренной формой течения заболевания.

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