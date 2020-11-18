В Минздраве рассказали, надо ли принимать антибиотики при COVID-19

Эксперты перечислили риски неразумного приема антибактериальных препаратов и пояснили, к чему это может привести в условиях пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В Молдове из общего числа медикаментов, используемых населением, 10% приходится на антибиотики. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну на пресс-конференции среду, посвященной проведению Всемирной недели осведомленности о резистентности к противомикробным препаратам.

По словам министра, проблема устойчивости к антибиотикам становится шире из года в год. "А в контексте пандемии COVID-19 специалисты констатируют еще больший прием антибиотиков. Ежегодно в мире порядка 700 тысяч человек умирают из-за бактерий, резистентным к антибиотикам", - подчеркнула глава Минздрава.

По ее словам, на национальном уровне в республике есть нормативные документы, где прописаны условия назначения и выписки антибиотиков. "Однако мы отмечаем, что в Молдове из общего числа медикаментов, используемых населением, 10% приходится на антибиотики", - сказала Думбрэвяну.

Надо ли принимать антибиотики при COVID-19?

Министр отметила, что использование во время пандемии коронавируса нового типа такого вида препаратов может привести к ускорению распространения противомикробной резистентности.

"COVID-19 вызван вирусом. Это не бактерия. Поэтому антибиотики не должны использоваться для предупреждения или лечения вирусной инфекции за исключением случаев, когда присутствует и бактериальная инфекция", - уточнила глава Минздрава.

Министр пояснила, что риски неразумного использования антибактериальных препаратов заключаются в образовании штаммов микроорганизмов, резистентных к антибиотикам, которые могут создать барьеры в лечении пациентов с другими заболеваниями, приводя к осложнениям или даже смертельным исходам.

По ее словам, с резистентностью к антибиотикам невозможны трансплантация органов, химиотерапия в случае онкозаболевания, а также лечение бактериальных недугов.

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"Принимайте антибиотики лишь тогда, когда у вас есть назначение от врача. Проходите все лечение, которое назначил медик, строго следуя рекомендациям, и не прекращая лечение, даже если вам стало лучше. Не используйте лечение, которое назначалось ранее. Не рекомендуйте то, что выписывали вам, другим людям. Избегайте другого лечения. Если есть какие-то симптомы, обращайтесь к врачу", - напомнила Думбрэвяну.

Она также рассказала, что в течение недели осведомленности о резистентности к противомикробным препаратам планируется провести много мероприятий по информированию граждан.

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Позиция ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорь Поканевич отметил, что устойчивость к противомикробным препаратам – на сегодня одна из самых серьезных угроз здоровью людей.

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"ВОЗ вместе со странами инициировала проведение Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов. Это уникальная возможность для привлечения внимания к нашей совместной ответственности за то, чтобы и дальше иметь возможность предотвращать и лечить сейчас, а также чтобы были антибиотики, которыми можно было бы лечить в будущем", - сказал Поканевич.

По его словам, 2020 год стал настоящим вызовом – все участвуют в борьбе с пандемией COVID-19.

"Но мы также не должны забывать о тех текущих угрозах, которые есть на сегодняшний день... Мы не можем допустить того, чтобы пандемия COVID-19 в катастрофу устойчивости к противомикробным препаратам", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что антибиотики должны использоваться ответственно в секторе здравоохранения, ветеринарии и в сельском хозяйстве.

"Ответственность за правильное применение противомикробных препаратов лежит на каждом из нас. Антибиотики не лечат и не предотвращают инфекцию, вызванную COVID. Все антибиотики должны приниматься по назначению. Не надо заниматься самолечением", - уточнил представитель ВОЗ в Молдове.

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Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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