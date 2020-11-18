В Минздраве рассказали, надо ли принимать антибиотики при COVID-19

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В Молдове из общего числа медикаментов, используемых населением, 10% приходится на антибиотики. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну на пресс-конференции среду, посвященной проведению Всемирной недели осведомленности о резистентности к противомикробным препаратам.
По словам министра, проблема устойчивости к антибиотикам становится шире из года в год. "А в контексте пандемии COVID-19 специалисты констатируют еще больший прием антибиотиков. Ежегодно в мире порядка 700 тысяч человек умирают из-за бактерий, резистентным к антибиотикам", - подчеркнула глава Минздрава.
По ее словам, на национальном уровне в республике есть нормативные документы, где прописаны условия назначения и выписки антибиотиков. "Однако мы отмечаем, что в Молдове из общего числа медикаментов, используемых населением, 10% приходится на антибиотики", - сказала Думбрэвяну.
Надо ли принимать антибиотики при COVID-19?
Министр отметила, что использование во время пандемии коронавируса нового типа такого вида препаратов может привести к ускорению распространения противомикробной резистентности.
"COVID-19 вызван вирусом. Это не бактерия. Поэтому антибиотики не должны использоваться для предупреждения или лечения вирусной инфекции за исключением случаев, когда присутствует и бактериальная инфекция", - уточнила глава Минздрава.
По ее словам, с резистентностью к антибиотикам невозможны трансплантация органов, химиотерапия в случае онкозаболевания, а также лечение бактериальных недугов.
Почему антибиотики оказываются бессильными перед супербактериями>>>
"Принимайте антибиотики лишь тогда, когда у вас есть назначение от врача. Проходите все лечение, которое назначил медик, строго следуя рекомендациям, и не прекращая лечение, даже если вам стало лучше. Не используйте лечение, которое назначалось ранее. Не рекомендуйте то, что выписывали вам, другим людям. Избегайте другого лечения. Если есть какие-то симптомы, обращайтесь к врачу", - напомнила Думбрэвяну.
Она также рассказала, что в течение недели осведомленности о резистентности к противомикробным препаратам планируется провести много мероприятий по информированию граждан.
Простуду антибиотиками не вылечить, а их частое употребление опасно>>>
Позиция ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Игорь Поканевич отметил, что устойчивость к противомикробным препаратам – на сегодня одна из самых серьезных угроз здоровью людей.
Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам: на пороге "красной черты">>>
"ВОЗ вместе со странами инициировала проведение Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов. Это уникальная возможность для привлечения внимания к нашей совместной ответственности за то, чтобы и дальше иметь возможность предотвращать и лечить сейчас, а также чтобы были антибиотики, которыми можно было бы лечить в будущем", - сказал Поканевич.
По его словам, 2020 год стал настоящим вызовом – все участвуют в борьбе с пандемией COVID-19.
"Но мы также не должны забывать о тех текущих угрозах, которые есть на сегодняшний день... Мы не можем допустить того, чтобы пандемия COVID-19 в катастрофу устойчивости к противомикробным препаратам", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что антибиотики должны использоваться ответственно в секторе здравоохранения, ветеринарии и в сельском хозяйстве.
"Ответственность за правильное применение противомикробных препаратов лежит на каждом из нас. Антибиотики не лечат и не предотвращают инфекцию, вызванную COVID. Все антибиотики должны приниматься по назначению. Не надо заниматься самолечением", - уточнил представитель ВОЗ в Молдове.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.
Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>