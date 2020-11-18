Какие подземные переходы в Кишиневе попали под проект восстановления

Из двадцати существующих в столице "подземок" треть уже отремонтированы либо находятся на этапе обновления.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. На бульваре Каля Ешилор от улицы Крянгэ до парка "Алунелул" начинаются работы по укладке тротуарной плитки, а также ремонт в подземном переходе, который обретет название - "Пешеходный переход Яссы". Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Кишинева Ион Чебан.

"Сейчас территория, прилегающая к подземному переходу, выглядит хаотично, с расставленными повсюду будками, лестницами и поврежденным тротуаром. Скоро все это будет выглядеть по-другому", - уверил Чебан.

Как отмечается в годовом отчете примэрии, из 20 подземных переходов Кишинева семь уже отремонтированы или находятся на этапе восстановления. На 100% готов переход на бульваре Дачия, у Муниципальной клинической больницы № 1, на 95% приведен в порядок переход по улице Алеку Руссо, 2/1, на 80% отремонтированы "подземки" по улице Алеку Руссо, 59/4 и на бульваре Ренаштерий Национале (у Цирка).

Подземный переход на бульваре Дачия, 18/1, на пересечении с улицей Теилор, готов на 60%, а на шоссе Хынчешть, 145, в районе Южного автовокзала, – на 25%. Теперь приступили к восстановлению "подземки" на бульваре Каля Ешилор.

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