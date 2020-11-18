Какие подземные переходы в Кишиневе попали под проект восстановления

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. На бульваре Каля Ешилор от улицы Крянгэ до парка "Алунелул" начинаются работы по укладке тротуарной плитки, а также ремонт в подземном переходе, который обретет название - "Пешеходный переход Яссы". Об этом сообщил на своей странице в соцсети мэр Кишинева Ион Чебан.
"Сейчас территория, прилегающая к подземному переходу, выглядит хаотично, с расставленными повсюду будками, лестницами и поврежденным тротуаром. Скоро все это будет выглядеть по-другому", - уверил Чебан.
Подземный переход на бульваре Дачия, 18/1, на пересечении с улицей Теилор, готов на 60%, а на шоссе Хынчешть, 145, в районе Южного автовокзала, – на 25%. Теперь приступили к восстановлению "подземки" на бульваре Каля Ешилор.
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