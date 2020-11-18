Награда героя вернется на родину

Молдавские поисковики передали в Российскую Федерацию медаль "За боевые заслуги", найденную на местах сражений Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Весной 2020 года на территории Резинского района, на опушке леса, местными жителями была обнаружена награда времен Великой Отечественной войны. Медаль "За боевые заслуги" под номером 173587 нашли среди остатков кителя военнослужащего вермахта, брошенного, вероятно, при отступлении группы армий "Южная Украина" летом 1944 года.

Благодаря инициативе руководителя Музея фалеристики и боевой славы, активиста поискового отряда "Август" Александра Тихмана, обнаруженную награду передали поисковикам для установления владельца и последующего розыска родственников.

Архивная деятельность - неотъемлемая часть поисковой работы. На основании оцифрованных документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации – электронных баз данных "Память Народа", "Подвиг Народа", объединенной базы данных "Мемориал", сегодня, спустя 75 лет после окончания войны, поисковикам удается возвращать из небытия имена погибших героев, восстанавливать историю их подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной.

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Благодаря порядковому номеру на реверсе медали удалось установить, что награда принадлежала стрелку 4-й роты 5-го гвардейского стрелкового ордена Александра Невского полка, 3-й гвардейской стрелковой Волновахской Краснознамённой ордена Суворова дивизии, 2-ой гвардейской Армии, Южного фронта,

Уроженец Саратовской области, Василий Коротков был призван в ряды Красной армии в ходе первой волны мобилизации в 1941 году. Воевал честно и достойно. Приказом командования в феврале 1943 года был награжден медалью "За боевые заслуги".

Выдержка из наградного листа:

"Тов. Коротков участник боёв с германскими захватчиками с первых дней войны. За период войны проявил себя стойким защитником Родины. В последних боях на Южном фронте показал себя исключительно смелым бойцом, бесстрашным при выполнении заданий, на своём счету имеет 5 истребленных фашистов".

Василий Коротков пропал без вести 30 июля 1943 года, во время ожесточенных боёв за освобождение Донбасса. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

© Sputnik / А. Петрович Медаль рядового Короткова и найденные архивные документы.

Как медаль пропавшего бойца оказалась на территории Молдовы? Принимая во внимание обстоятельства обнаружения награды, поисковики выдвинули свою версию.

Немецкие солдаты и офицеры часто использовали снятые с пленных или убитых советских солдат медали в качестве брелоков, вешали их на цепочки или шнурки. Вероятно, один из немецких вояк, опасаясь справедливого возмездия, решил избавиться от опасного трофея.

Благодаря помощи регионального отделения Поискового движения России по Саратовской области, удалось разыскать родственников солдата Василия Короткова. В рамках визита делегации Совета Федерации РФ, молдавские поисковики передали награду российским сенаторам для последующего вручения внуку солдата, Александру Васильевичу Короткову, проживающему в городе Энгельс Саратовской области.

© Sputnik / А. Петрович Руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович передает найденную медаль солдата члену Совета Федерации Алексею Кондратенко.

Василия Короткова ждала с фронта его жена, Мария Федоровна. Ждала, как миллионы советских женщин своих мужей, отцов, сыновей, братьев. Спустя 75 лет память о герое вернётся в семью неожиданной весточкой из Молдовы.

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