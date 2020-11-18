Новые подробности дела о торговле участками под могилы в Кишиневе

По итогам следствия список фигурантов пополнился, и на данный момент семеро человек находятся в статусе обвиняемых и 25 в качестве подозреваемых.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. По делу о торговле участками под могилы на кладбище "Святого Лазаря", самого большого в Молдове и одного из крупнейших в Европе, арестовано ценностей на сумму более двух миллионов леев (порядка 100 тысяч евро). А список подозреваемых и обвиняемых достиг 32 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в среду.

"Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества и НАЦ применили секвестр на 2 191 202 леев по уголовным делам, которые касаются ряда лиц, входящих в администрацию кладбища Святого Лазаря в Кишиневе. Секвестр наложен на жилые и нежилые помещения и постройки, транспортные средства, а также земельный участок под строительство. Кроме того, более полумиллиона леев из общей суммы секвестра составили наличные деньги", - отметили в структуре.

В начале сентября сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска - в офисе администрации кладбища "Святого Лазаря", по месту жительства и в рабочих помещениях подозреваемых.

"Найдены доказательства по делу, в том числе суммы денег в разной валюте (порядка 700 тысяч леев). Шестеро человек доставлены в НАЦ на допрос и должны быть помещены в изолятор на 72 часа. На их имена открыты уголовные дела по факту мошенничества, извлечения выгоды из влияния, пассивной и активной коррупции. Если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы", - заявили тогда в НАЦ.

По данным следствия, члены группы получали помимо государственной пошлины за место под захоронение (1051 леев) дополнительные деньги в размере до 7 000 леев. Также те, кто хотел зарезервировать место на кладбище для семьи или родственников, также должны были заплатить двойную государственную пошлину в размере 4612 леев.

"Следователи на этапе завершения расследования уголовного дела и до конца года предложат прокуратуре направить материалы в суд", - отметили в НАЦ.

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