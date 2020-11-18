22:17 18 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.32
  • USD17.11
  • RUB0.22
  • RON4.17
  • UAH0.61
Поиск
Молдавские леи.

Изменения для некоторых категорий получателей пенсии: что решили в правительстве

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
53920
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201118/32551146/Izmeneniya-dlya-nekotorykh-kategoriy-poluchateley-pensii-chto-reshili-v-kabmine.html

В кабмине пояснили, как будут рассчитываться пенсионные выплаты для семей военных и государственных служащих с особым статусом в случае потери кормильца.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Члены правительства утвердили проект постановления, который предусматривает регулирование порядка расчета пенсии семьям военных и государственных служащих с особым статусом в случае потери кормильца.

"Для семей военных, государственных служащих со специальным статусом, погибших в результате ранения, контузии или увечий во время исполнения воинской обязанности – 50% от ежемесячного дохода кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи", - заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, которая представляла этот документ.

На такие же условия могут рассчитывать семьи военных и госслужащих со специальным статусом, погибших в результате увечий, не связанных с исполнением воинских обязанностей, или в результате болезни, полученной во время прохождения службы.

Деньги.
© Sputnik / Mihai Caraus
Правительство увеличивает пособия: кто попадает в список получателей

Пенсия в случае потери кормильца семьям военнослужащих пенсионеров и государственных служащих с особым статусом планируется начислять 50% от суммы пенсии умершего.

В Минздраве уточнили, что пенсии в случае потери кормильца, установленные до 1 января 2021 года для категорий, предусмотренных ст. 31 Закона № 1544/1993 о пенсионном страховании военнослужащих и лиц, входящих в армейский командный состав, в войска органов внутренних дел, а также в Генеральный инспекторат карабинеров, будут пересмотрены с учетом новых условий перечисленных выше.

"Если размер пенсии после пересмотра стал ниже, то этим категориям получателей предоставляется пенсия до пересмотра, которая не может быть меньше размера социальной выплаты по потере кормильца", - пояснили в министерстве.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Сколько человек в Молдове воспользовались возможностью перерасчета пенсии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина с матрасом на одной из улиц Пуэрто-Кабесас в Никарагуа направляется в убежище, спасаясь от надвигающегося урагана Йота.
Фото - Ураган "Йота" обрушился на Карибское побережье
Встречи за закрытыми дверями: что Майк Помпео обсуждал на переговорах с руководством Грузии?
Видео - Что Майк Помпео обсуждал на переговорах с руководством Грузии?
Выборы Президента 2 тур. Обработано 100% протоколов
Итоги второго тура выборов президента Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться