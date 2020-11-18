Изменения для некоторых категорий получателей пенсии: что решили в правительстве

В кабмине пояснили, как будут рассчитываться пенсионные выплаты для семей военных и государственных служащих с особым статусом в случае потери кормильца.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Члены правительства утвердили проект постановления, который предусматривает регулирование порядка расчета пенсии семьям военных и государственных служащих с особым статусом в случае потери кормильца.

"Для семей военных, государственных служащих со специальным статусом, погибших в результате ранения, контузии или увечий во время исполнения воинской обязанности – 50% от ежемесячного дохода кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи", - заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну, которая представляла этот документ.

На такие же условия могут рассчитывать семьи военных и госслужащих со специальным статусом, погибших в результате увечий, не связанных с исполнением воинских обязанностей, или в результате болезни, полученной во время прохождения службы.

Пенсия в случае потери кормильца семьям военнослужащих пенсионеров и государственных служащих с особым статусом планируется начислять 50% от суммы пенсии умершего.

В Минздраве уточнили, что пенсии в случае потери кормильца, установленные до 1 января 2021 года для категорий, предусмотренных ст. 31 Закона № 1544/1993 о пенсионном страховании военнослужащих и лиц, входящих в армейский командный состав, в войска органов внутренних дел, а также в Генеральный инспекторат карабинеров, будут пересмотрены с учетом новых условий перечисленных выше.

"Если размер пенсии после пересмотра стал ниже, то этим категориям получателей предоставляется пенсия до пересмотра, которая не может быть меньше размера социальной выплаты по потере кормильца", - пояснили в министерстве.

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