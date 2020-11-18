Новый антирекорд в Молдове: сколько случаев COVID-19 подтверждено за сутки

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1607 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил госсекретарь Минздрав Константин Рымиш в среду.

"Сегодня у нас зарегистрировано больше всего случаев", - отметил он.

По его словам, выявлено 5 эпизодов "импорта" инфекции - из Румынии, Польши, Ирландии, Сербии и Египта.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 92 519.

По его словам, "остается высоким число активных случаев - 16 218". "За сутки проведено 4 387 тестов", - сказал Рымиш.

Он уточнил, что из общего числа подтвержденных в среду случаев большая часть приходится на Кишинев.

Представитель Минздрава отметил, что коронавирус выявлен, в том числе, еще у 106 медработников: 33 врачей, 56 медсестер и 17 сотрудников вспомогательного персонала.

"Анализ показывает, что речь идет о порядка 50 медучреждениях. То есть, вспышек не было зафиксировано", - уточнил Рымиш.

Госсекретарь подчеркнул "хороший показатель - растет число выздоровевших".

Из больниц выписаны 1 170 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 74 229 человек.

Зафиксированы еще 18 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 2072.

Если сравнить данные за 9-15 ноября в сравнении с неделей ранее, то, по словам Рымиша, число новых случаев заболевания коронавирусом нового типа увеличилось на 20,3% - с 5764 до 6933 случаев.

Первая партия препарата для лечения COVID-19 прибыла в Молдову>>>

"К сожалению, количество летальных исходов выросло на 35,5%. Радует, что число выздоровевших повысилось на 33,4%", - сказал Рымиш.

За истекшие две недели заболеваемость составила 365 случаев на 100 тысяч населения.

"Средний показатель заболеваемости в 365 случаев на 100 тысяч населения превышен в Кишиневе, Единцах, Приднестровском регионе, Бричанах, Глодянах и Дондушанах", - отметил госсекретарь.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova