Коронавирус им нипочем: свежие данные о нарушениях противоэпидемических норм в Молдове

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Порядка девяти тысяч с половиной жителей Молдовы находились на прошлой неделе на самоизоляции, почти сто из них режим проигнорировали. Об этом сообщил государственный секретарь МВД Сергей Головач на брифинге в среду.

Всего правоохранители зафиксировали 631 нарушение. Наибольшее их количество приходится на различные торговые точки, причем виноваты как администрация с персоналом, так и покупатели.

Как уточнил Головач, в магазинах за последние семь дней было 178 нарушений, а на рынках - 168. Чаще всего можно столкнуться с неправильным ношением маски или отсутствием защитной экипировки вовсе, несоблюдением социальной дистанции, отсутствием измерения температуры на входе, а также недостаточным количеством дезинфектантов для всех посетителей и персонала.

Однако, как подчеркнул Головач, есть и одно улучшение. По его данным, за указанный период было меньше нарушений на улице, на открытых пространствах. Как считает специалист, это связано с похолоданием, благодаря которому на улицах уже не так людно.

За прошедшую неделю специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) также активно проводили проверки. Они посетили 70 учебных заведений, 21 медицинское учреждение, 9 аптек и 15 разных предприятий.

"К сожалению, и там было 21 нарушение. Составлено 17 протоколов по этим случаям. Нарушения остаются все те же", - добавил представитель НАОЗ Андрей Чубурчиу.

Ситуация по сотрудникам МВД

Как рассказал Головач, на данный момент активные случаи инфицирования COVID-19 - у 255 сотрудников министерства.

"Двое наших коллег в крайне тяжелом состоянии. Еще 18 - в среднем, остальные 235 с легкой формой коронавируса и лечатся дома. В больнице МВД 31 человек с активным статусом болезни", - уточнил Головач.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который действовал до 30 сентября. С 1 октября в Молдове введена новая система оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивают красный, оранжевый, желтый или зеленый уровни опасности. В зависимости от этого меняются и ограничения.

Решения об ужесточении или снятии ограничений принимают территориальные чрезвычайные комиссии. Меры Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья имеют рекомендательный характер.

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