В Приднестровье опробуют новый вид лекарств от COVID-19 - китайский

Новый медикамент намерены использовать в комплексе с прежними препаратами и для лечения легких форм коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. В Приднестровье намерены закупить пробную партию лекарственных препаратов китайского происхождения для лечения легких форм заражения COVID-19. По словам руководителя Слободзейского COVID-госпиталя Игоря Тостановского, приднестровские врачи уже апробировали этот новый вид лекарственного средства.

"Лекарство китайского производства хорошо себя зарекомендовало. Все компоненты его - растительного происхождения. Прием препарата приводит к явной регрессии вирусной симптоматики", - поделился выводами Тостановский.

Руководитель Слободзейского госпиталя рекомендует применять этот медикамент в комплексном лечении и как альтернативу иным лекарствам при легком течении болезни. Кроме того, есть мнение, что это средство – доступное по цене – может использоваться и в профилактических целях.

Решено приобрести пробную партию, а также обсуждается возможность реализации китайского лекарства в розничной аптечной сети.

На совещании у лидера Приднестровья Вадима Красносельского также говорилось о том, насколько необходимо расширение госпитальных резервов для борьбы с COVID-19. На данный момент в Приднестровье занято не больше 70% коечного фонда. Так как приднестровские коронавирусные антирекорды фиксировались около недели назад, и значительная часть выявленных носителей - бессимптомники, то медики рассчитывают на массовую выписку буквально через неделю, максимум десять дней.

"Будет способствовать оперативному освобождению койкомест и использование экспресс-тестов, не требующих многодневного ожидания результатов исследования проб биоматериала. Таким образом, есть надежда, что расширения госпитальной сети в ближайшей перспективе не потребуется", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Как отмечалось на совещании, тем не менее нуждается в отладке механизм распределения пациентов и медицинских работников между основными госпиталями и филиалами, менее адаптированными к оказанию серьезной медицинской помощи.

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