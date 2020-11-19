Коснется всех: в Молдове ожидается повышение важного налога

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik, Дарья Чернега. В министерстве финансов отмечают, что нынешняя система оценки недвижимости не соответствует рыночным реалиям и уже не может служить основой для налогообложения в этой сфере. Новая концепция станет абсолютной премьерой для республики. Она предполагает два вида переоценки – общую и текущую.

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Общая переоценка, исходя из рыночной стоимости, будет делаться один раз в три года. Также предполагается, что кадастровые органы пересмотрят карты, на которых расположены объекты недвижимости. В свою очередь, текущая переоценка предполагает, что ежегодно будет происходить своеобразная индексация официальной стоимости недвижимости в пределах от 0,75 до 1,25%, опять же в зависимости от колебания рыночных цен.

Как поясняют в Минфине, в первый год с начала внедрения регламента изменят официальную стоимость недвижимости, которая принадлежит физическим лицам. Речь идет о квартирах, частных домах, пристройках к ним, гаражах и парковочных местах. После этого переоценят коммерческую недвижимость и земли сельскохозяйственного назначения.

В профильном министерстве отмечают, что налог на недвижимость, который рассчитывается, исходя из ее оценочной стоимости, является важным источником дохода в местные бюджеты. Оценка многих объектов, особенно построенных еще в советское время, производилась более десяти лет назад. Поэтому в данный момент их рыночная стоимость может в три раза превышать ту, что официально закреплена в документах. После того как новый регламент будет внедрен, ожидается не только повышение налога на недвижимость, который граждане оплачивают ежегодно, платить в госказну придется больше и после сделок по купле-продаже жилья и других объектов недвижимости.

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