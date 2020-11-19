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Экоигры для детей в Приднестровье

Почему многодетных семей в Приднестровье станет больше

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201119/32552850/pochemu-mnogodetnykh-semey-v-pridnestrove-stanet-bolshe.html

Приднестровские парламентарии расширили понятие статуса многодетной семьи, а он дает немало преференций.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. В законодательном собрании Приднестровского региона приняли в окончательном чтении закон, который расширяет понятие "многодетная семья". Теперь к такой категории будут относиться семьи, воспитывающие трех и более детей, в числе которых есть студент – инвалид с детства, обучающийся на заочном отделении.

"Статус многодетной семьи будет распространяться до тех пор, пока он не окончит учебу, но до исполнения 23 лет. Это касается инвалидов с детства I, II или III группы", - отметили в парламентской пресс-службе.

Бендерский теоретический лицей. Архивное фото
© Photo : Бендерский теоретический лицей
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Раньше в законе о господдержке многодетных семей речь шла только об обучающихся в организациях профессионального образования на дневной форме.

Для многодетных семей в Приднестровье предусмотрен ряд послаблений. Среди них – льготы по оплате коммунальных услуг. Тем, кто воспитывает троих детей, полагается скидка в размере 20%. Семьям, где четверо детей, предоставляется 30%-ая скидка, а если пятеро и более детей, то она возрастает до 50%.

Многодетная семья имеет право на получение денежной компенсации на ребенка-первоклассника, чтобы приобрести необходимые для школы канцтовары. Сумма выплат составляет 100 единиц расчетного уровня заработной платы, а это 970 приднестровских рублей (практически эквивалентно сумме в молдавских леях).

В числе льгот - бесплатный проезд детей (учащихся школ, колледжей, техникумов и вузов) на всех видах городского транспорта, кроме такси, и маршрутов пригородного сообщения. Также ребенку из многодетной семьи могут предоставить возможность оплаты половины стоимости обучения при получении образования на договорной основе.

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Теги:
льготы, многодетные семьи, Приднестровье


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