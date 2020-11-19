Как реализовывается программа обеспечения в Приднестровье жилья детям-сиротам

Законодатели внесли изменения в бюджет на нынешний год для того, чтобы возможно было реализовать план по обеспечению жилыми помещениями оставшихся без опеки детей.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. Приднестровские депутаты приняли корректировки бюджета на 2020 год для того, чтобы реализовать госпрограмму по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предложение поступило от лидера Приднестровья Вадима Красносельского в режиме законодательной необходимости.

"Для того, чтобы купить жилье, оформить необходимые документы и передать в собственность новым владельцам, надо было внести соответствующие изменения в бюджет нынешнего года", - пояснили необходимость корректировок в парламентской пресс-службе.

В частности, в Днестровске в этом году для детей-сирот планировалось приобрести три квартиры в новом строящемся доме. Однако объект не был достроен как планировалось. Его сдадут в эксплуатацию только в 2021 году. На вторичном рынке стоимость жилья выше, поэтому тех средств, которые были заложены в бюджет (221 тысяча приднестровских рублей, что эквивалентно сумме в молдавских леях), хватает только на две однокомнатные квартиры.

В Бендерах же запланированной в этом году суммы (1,261 миллион рублей) достаточно на приобретение не семи квартир, а девяти.

"Государство содержит детей, которые остались без родителей, без всякого попечения, поднимает на ноги и покупает жилье. Это тот минимум, который оно просто обязано дать этим детям. Я убежден, что мы и дальше будем следовать в этом направлении", – подчеркнул председатель Комитета по общественным объединениям, спорту, информационной и молодежной политике Игорь Буга.

Программа по обеспечению жильем детей-сирот действует с 2019 по 2026 год. В 2019 году в городах Приднестровья собственные квартиры или дома (по выбору) получили 60 детей-сирот. На 2020 год было запланировано приобретение 46 жилых помещений.

По данным Минсоцзащиты, госпрограмма на 2020 год выполнена на 82%. Во всех городах региона, кроме Днестровска, жилье было закуплено и передано новым владельцам. А в Бендерах квартиры получат на два человека больше, чем планировалось. К концу года госпрограмма по приобретению жилья детям-сиротам будет выполнена, заверили в ведомстве.

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