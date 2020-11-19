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Студенты

В период пандемии молодежи будут оказывать психологическую помощь

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201119/32557113/v-period-pandemii-molodezhi-budut-okazyvat-psikhologicheskuyu-pomosch.html

Специалисты во время пандемии коронавируса стали все больше обращать внимание на психоэмоциональное состояние людей, особенно подрастающего поколения.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. В ноябре в Молдове во второй раз запустили программу для школьников "Aleg să mă simt bine" (Выбираю хорошее самочувствие). Детали этой программы для Sputnik Молдова рассказала аналитик Молодежных программ Фонда ООН Людмила Сырбу.

Этот проект предполагает оказание психоэмоциональной помощи школьникам и молодым людям, особенно в нынешний сложный период, вызванный пандемией COVID-19.

Перевод часов.
© Sputnik / Константин Чалабов
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В отличие от прошлого года, когда участники беседовали только с психологами, в этом году они могут сами выбирать темы для обсуждения и специалистов, а организаторы уже отвечают за приглашение нужных экспертов.

В настоящее время, молодых людей больше всего заботит сдача экзаменов на степень бакалавра, вопросы профориентации, а также все связанное с коронавирусом.

"Программа включает в себя десять интерактивных видео. В каждом из них по несколько вопросов и ответы на них от различных экспертов: психологов, педагогов, IT-специалистов и других", - рассказала Сырбу.

По ее словам, вопросы составляли члены Ученического совета общего и технического образования.  

Ludmila Sîrbu
© Sputnik / Rodion Proca
Людмила Сырбу

К примеру, первый эпизод состоит из вопросов организации выпускных экзаменов и олимпиад в 2021 году. Ответы предоставляет госсекретарь в сфере образования Наталия Грыу.

Как отметила Сырбу, ролики этой программы будут еженедельно публиковать на официальной странице министерства образования, культуры и исследований в Facebook.

Пандемия COVID-19 влияет на жизни

В период пандемии коронавируса специалисты стали все больше говорить о влиянии сложившейся ситуации на психоэмоциональное состояние людей, а особенно на подрастающее поколение. Психологи уверены, что в будущем проявятся негативные эффекты пандемии, поэтому помогать молодежи различными программами нужно уже сейчас. 

Стресс. Иллюстративное фото
© CC0 / Pixabay / hamedmehrnik
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Данный отрезок времени, в первую очередь вызывает острый кризис во многих семьях, все чаще встречается жестокое обращение в семье, физическая изоляция, трудности в образовании и неуверенность молодых людей в будущем.

Несмотря на то, что молодые люди имеют другой образ мышления, умение пользоваться технологиями и обладают огромной скоростью приспосабливаться к чему-то новому, они все очень ранимы и не могут противостоять возможным трудностям в жизни. Такое мнение высказала психолог Родика Рудей.

"Пандемия в будущем подчеркнет такие черты в молодежи, как эгоизм, желание иметь все и сразу, отсутствие терпения и мотивации. Может вырасти очень сложное поколение, которое постоянно будет искать себя", - полагает Рудей. 
Rodica Rudei
© Sputnik / Rodion Proca
Родика Рудей?

Согласно одному из исследований, у порядка 20% молодых людей ухудшилось психоэмоциональное состояние в период пандемии. Речь идет о частых состояниях тревоги, грусти, страха и другое. Также это все сказалось на их физическом самочувствии, в именно появилась бессонница, головные боли и отсутствие аппетита. 

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