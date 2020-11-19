Фото: демонтаж обрушившихся конструкций в филармонии почти окончен - что дальше

После окончания всех работ, в сгоревшем здании проведут еще одну экспертизу. Планируется, что новый дом для молдавских музыкантов построят на этом же месте.

КИИШНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Работы по демонтажу конструкций, пострадавших при пожаре в здании Национальной филармонии, находятся на последней стометровке. Об этом сообщили в четверг в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Как отметили в ведомстве, спасатели эвакуируют мусор и обрушившиеся элементы здания после возгорания.

"В малом зале работы выполнены на 100%, в большом - на 95%. В четверг, 19 ноября, спасатели будут вывозить оставшиеся металлические конструкции. Всего к работам привлекли 10 человек и 7 единиц спецтехники", - уточнили в ведомстве.

После того, как эту часть работ завершат, проведут окончательную экспертизу здания.

На демонтаж здания филармонии правительство выделило 454 тысячи леев.

Произошедший 24 сентября в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova