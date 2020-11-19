Батарейка или жизнь – в Гагаузии перестают работать датчики дыма в домах пожилых людей

Более тысячи датчиков наличия дыма, которые были установлены сотрудниками генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы в домах жителей Гагаузии, массово перестают работать. Почему это происходит и как решить проблему, разбирался корреспондент Sputnik.

КОМРАТ, 19 ноя - Sputnik, Максим Топал. Детекторы дыма, установленные в домах пожилых людей в Гагаузии, больше не работают корректно. Это значит, что в случае пожара спасатели не получат оперативно данные о возгорании.

© Photo : региональное управление чрезвычайных ситуаций Гагаузии Проверка детекторов дыма, установленных в домах пожилых людей в Гагаузии.

Датчики стали устанавливать в 2018 году, когда генеральным инспекторатом по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы была запущена кампания "Защищенный дом - спасенная жизнь". Она предусматривает защиту жилых домов путем установки автономных детекторов дыма и пожарных извещателей, преимущественно в домах пожилых людей, одиноких, инвалидов, ветеранов войны, социально уязвимых и малообеспеченных семей.

Принцип работы устройств достаточно прост. При появлении дыма в помещении датчик издает громкий звук, привлекающий внимание людей. Это дает возможность быстро обнаружить источник задымления и пожара, а также вызвать спасателей. Извещатели помогали напоминать, к примеру, о "горящей" сковородке на плите – некоторые пожилые люди, как показывает практика, часто попросту забывают о том, что у них что-то готовится.

© Sputnik / Maxim Topal Дымовые пожарные извещатели.

До настоящего времени в Гагаузии таких датчиков было установлено 1343 единицы. Большая часть из них – свыше 800 извещателей были куплены Исполнительным комитетом Гагаузии. Оставшиеся приобрели местные органы власти и Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

© Sputnik / Maxim Topal Дымовые пожарные извещатели.

Однако многие из тех, в чьих домах появились датчики дыма, теперь жалуются на то, что устройства либо и вовсе перестали работать, либо работают, но некорректно. Жители Комрата говорят, что датчики могут внезапно сработать среди ночи, напугав как обитателей дома, так и соседей. Либо постоянно издают короткие сигналы. Это вынуждает людей демонтировать приборы, считая их неисправными. Хотя, на самом деле причина заключается в обычной необходимости замены батареи.

© Sputnik / Maxim Topal Жительница Комрата Мария Кузнецова.

"Датчик я сняла еще пару месяцев назад, потому что он не работал, пищал постоянно. Что с ним случилось, я не знаю, не разбираюсь. Оказалось, что у него закончилась батарейка. Мне 89 лет, я живу одна, из-за коронавируса никуда не выхожу, боюсь", - рассказывает жительница Комрата Мария Кузнецова.

© Sputnik / Maxim Topal Жительница Комрата Надежда Косарская.

"Мне установили этот датчик полтора года назад. Однажды ночью он запищал бесперебойно. Сын пришел и снял этот датчик. Я живу очень бедно, денег не хватает даже на жизнь, не то, чтобы покупать какие-то аккумуляторы", - говорит Надежда Косарская.

Сообщений от граждан о "неработающих" пожарных извещателях в региональное управление чрезвычайных ситуаций Гагаузии поступает все больше. Пожарные призывают граждан раз в год менять аккумуляторы на пожарных извещателях, аргументируя это тем, что они реально спасают жизнь людей.

"Замена аккумулятора типа "крона" должна производиться примерно один раз в год. Проблема заключается в том, что не все те, в чьих домах установлены извещатели, обладают финансовой возможностью их приобретать. И попросту их демонтируют. Хотя кроны не столь дорогие, стоят около 10-15 леев", - рассказал Sputnik заместитель начальника регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии Виталий Деде.

В региональном управлении чрезвычайных ситуаций Гагаузии приобрели около 130 аккумуляторов, которыми меняют уже исчерпавшие свой ресурс. Но охватить всех желающих спасатели не могут. Выходом из этой ситуации в УЧС Гагаузии видят ежегодную закупку местными органами власти партии аккумуляторов, которые спасатели готовы регулярно менять.

"Сумма средств, необходимая на эти цели, небольшая даже по меркам сел. Но сохранение датчиков в рабочем состоянии позволит сохранить жизни людям в случае экстренных ситуаций", - подчеркнул Виталий Деде.

В целом же идея установки таких датчиков – очень хороша, признаются люди и благодарят спасателей за замену аккумуляторов.

"Мы уже старенькие, иногда забываем, что что-то готовим. А он сработает в случае чего и так громко звучит, что и соседи слышат и бегут на помощь. Спасибо, что пришли и заменили батарейку, я бы сама не смогла это сделать, тяжело уже нам", - призналась Мария Кузнецова.

© Sputnik / Maxim Topal Жительница Комрата Мария Кузнецова.

Председатель противопожарного общества в Комрате Петр Кыналы призвал всех жителей страны позаботиться о своей безопасности и установить подобные извещатели в своих домах.

"К сожалению, у нас в стране далеко не все устанавливают такие устройства, несмотря на то, что законодательство обязывает это делать. Я прошу жителей не просто соблюдать закон, но в первую очередь позаботиться о своей безопасности, установив автономные дымовые датчики", - подчеркнул Кыналы.

Решение об инициировании кампании "Защищенный дом - спасенная жизнь" было принято после анализа статистических показателей 2017 года. Тогда в Молдове произошло 1609 пожаров, которые привели к гибели 80 человек, из которых 7 – дети. Подавляющее большинство пожаров – 1207 – случилось в частном жилищном фонде. Возгорания чаще всего возникали в сельской местности (59%).

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