Оперштаб Приднестровья о поставке лекарств, оборудования и тестов на COVID-19

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. В Приднестровье в четверг прибывает партия противовирусного препарата "Ремдесивир", который используют в лечении COVID-19. Всего закуплено 4500 единиц медикамента. Об сообщили на заседании Оперативного штаба региона.
"Лекарственное средство зарекомендовало себя как высокоэффективное в борьбе с COVID-19. Пациенты, которые принимали препарат, выздоравливали гораздо быстрее", - заявили в Оперштабе.
Дорогостоящее лекарство
Противовирусный препарат "Ремдесивир" – лекарство не из дешевых, поэтому применять его в лечении будут при тяжелом течении болезни, назначать – по решению врачебной комиссии.
Мобильные лаборатории
В Приднестровье уже поступили тесты на антиген к COVID-19 и иммуноферментные хроматографы (мобильные экспресс-лаборатории, которые еще называют анализаторами).
"Теперь исследование доступно в инфекционных стационарах каждого города Приднестровья. Оснастили медицинской новинкой и станции скорой помощи – 15-минутный анализ на COVID-19 в работе неотложки более чем актуален", - отметили в штабе.
В поликлиники Бендер и Тирасполя передано по 300 тест-планшеток. Кроме того, срочное исследование на коронавирус будут проводить пациенткам Бендерского и Тираспольского центров матери и ребенка. Также тесты распределили по другим медучреждениям.
Из 10 тысяч тестов уже распределено 7,7 тысячи. Ожидается поставка следующей партии. Она будет вдвое больше первой. Подготовлены специалисты для работы с новыми аппаратами. Соответствующие курсы проведены на базе Республиканской клинической больницы.
Компьютерный томограф
На ближайшее время запланирован запуск компьютерного томографа в Бендерской больнице. С учетом новой бендерской единицы в регионе на сегодняшний день есть пять таких аппаратов.
"Необходим еще как минимум один для обслуживания дубоссарских пациентов. Правительству поручено проработать этот вопрос", - отметили на заседании Оперштаба.
Введение в эксплуатацию компьютерного томографа бендерской больницы позволит разгрузить тираспольских специалистов, которые работают на этом виде медоборудования. Пока поток пациентов слишком велик, что приводит к продолжительному ожиданию проведения процедуры.
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