Оперштаб Приднестровья о поставке лекарств, оборудования и тестов на COVID-19

На заседании Оперштаба обсудили недавние поступления необходимых препаратов и оборудования для выявления и борьбы с коронавирусом нового типа, а также будущие поставки.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik. В Приднестровье в четверг прибывает партия противовирусного препарата "Ремдесивир", который используют в лечении COVID-19. Всего закуплено 4500 единиц медикамента. Об сообщили на заседании Оперативного штаба региона.

"Лекарственное средство зарекомендовало себя как высокоэффективное в борьбе с COVID-19. Пациенты, которые принимали препарат, выздоравливали гораздо быстрее", - заявили в Оперштабе.

Дорогостоящее лекарство

Как отметили на заседании, позиции эффективности этого препарата придерживаются китайские врачи. В США он одобрен для экстренного использования в лечении коронавируса. Сейчас это средство применяют и в России.

Противовирусный препарат "Ремдесивир" – лекарство не из дешевых, поэтому применять его в лечении будут при тяжелом течении болезни, назначать – по решению врачебной комиссии.

Мобильные лаборатории

В Приднестровье уже поступили тесты на антиген к COVID-19 и иммуноферментные хроматографы (мобильные экспресс-лаборатории, которые еще называют анализаторами).

"Теперь исследование доступно в инфекционных стационарах каждого города Приднестровья. Оснастили медицинской новинкой и станции скорой помощи – 15-минутный анализ на COVID-19 в работе неотложки более чем актуален", - отметили в штабе.

Тесты и анализаторы распределяли в зависимости от потребностей. К примеру, тираспольский инфекционный стационар при РКБ получил 1800 тестов на антиген. В госпитали Бендер, Слободзеи и Рыбницы доставили по тысяче.

В поликлиники Бендер и Тирасполя передано по 300 тест-планшеток. Кроме того, срочное исследование на коронавирус будут проводить пациенткам Бендерского и Тираспольского центров матери и ребенка. Также тесты распределили по другим медучреждениям.

Из 10 тысяч тестов уже распределено 7,7 тысячи. Ожидается поставка следующей партии. Она будет вдвое больше первой. Подготовлены специалисты для работы с новыми аппаратами. Соответствующие курсы проведены на базе Республиканской клинической больницы.

Компьютерный томограф

На ближайшее время запланирован запуск компьютерного томографа в Бендерской больнице. С учетом новой бендерской единицы в регионе на сегодняшний день есть пять таких аппаратов.

"Необходим еще как минимум один для обслуживания дубоссарских пациентов. Правительству поручено проработать этот вопрос", - отметили на заседании Оперштаба.

Введение в эксплуатацию компьютерного томографа бендерской больницы позволит разгрузить тираспольских специалистов, которые работают на этом виде медоборудования. Пока поток пациентов слишком велик, что приводит к продолжительному ожиданию проведения процедуры.

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