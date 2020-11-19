Прокуратура пресекла вывод из Молдовы 11 миллионов леев фирмой Плахотнюка

Правоохранительные структуры продолжают арестовывать активы в рамках следствия по делу о "банковском мошенничестве", в том числе суммы, которые пытаются вывести из Молдовы.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Антикоррупционной прокуратуре удалось наложить арест на финансовые средства в размере более 11,3 миллиона леев на банковских счетах охранного агентства "Argus-S", которые готовились к перечислению на счета компании-нерезидента в Турции.

По сообщению Генпрокуратуры, речь идет о подготовке двух переводов на общую сумму более 660 тысяч долларов США. Агентство "Argus-S" входит в состав холдинга "OTIV Prime Holding BV", фактическим бенефициаром которого является Владимир Плахотнюк.

Правоохранители напоминают, что банковская операция готовилась в момент, когда сбежавший от молдавского правосудия олигарх находился в Турции.

"Прокуроры заблокировали транзакции, потребовав наложения секвестра с целью возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ранее, 18 мая 2020 года, прокуратура предъявила обвинение бывшему лидеру ДПМ. Ему инкриминируется совершение преступлений по статьям о создании и руководстве преступной организацией, о мошенничестве и об отмывании денег в особо крупных размерах.

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