Компенсацию в случае заражения COVID-19 медики будут получать до конца года

Вопрос о выплатах в 2021 году компенсации в 16 тысяч леев врачам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте, пока остается открытым.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Работники системы здравоохранения смогут получать компенсацию в размере 16 тысяч леев до конца 2020 года. Соответствующий проект был принят парламентом Молдовы на заседании в четверг. Также документ освобождает от налога на прибыль выплаты работодателя на тестирование работников целях обнаружения вируса SARS-CoV-2.

Парламент принял предложение правительства и изменил источник выплат компенсаций медработникам. Если раньше на эти цели выделялись средства интервенционного фонда, то теперь они подошли к концу и компенсации будут выплачиваться из средств резервного фонда правительства.

По словам представителя минздрава Дорела Норока, в этом году уже получили компенсации в размере 16 000 леев 5 258 человек, на эти нужды было выделено 84 миллиона леев. На данный момент есть еще 1 652 заявлений на компенсацию, для них потребуется еще 26 миллионов. © Photo : Пресс-служба мэрии Москвы Кабмин продлил выплату пособия в 16 тысяч леев заразившимся COVID-19 госслужащим

По словам чиновника, выплаты таких компенсаций в 2021 году будут зависеть от того, будут ли предусмотрены для них средства в законе о государственном бюджете на следующий год.

Законопроект также освободил от налога на прибыль выплаты работодателей за тестирование работников на предмет заражения вирусом SARS-CoV-2.

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