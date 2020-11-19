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Врачи в зеленой зоне перед началом работы с зараженными COVID-19 пациентами

Компенсацию в случае заражения COVID-19 медики будут получать до конца года

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (33)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20201119/32564300/mediki-budut-poluchat-kompensatsiyu-v-16-tysyach-leev-pri-zarazhenii-covid-19-do-kontsa-goda.html

Вопрос о выплатах в 2021 году компенсации в 16 тысяч леев врачам, заразившимся COVID-19 на рабочем месте, пока остается открытым.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Работники системы здравоохранения смогут получать компенсацию в размере 16 тысяч леев до конца 2020 года. Соответствующий проект был принят парламентом Молдовы на заседании в четверг. Также документ освобождает от налога на прибыль выплаты работодателя на тестирование работников целях обнаружения вируса SARS-CoV-2.

Парламент принял предложение правительства и изменил источник выплат компенсаций медработникам. Если раньше на эти цели выделялись средства интервенционного фонда, то теперь они подошли к концу и компенсации будут выплачиваться из средств резервного фонда правительства. 

По словам представителя минздрава Дорела Норока, в этом году уже получили компенсации в размере 16 000 леев 5 258 человек, на эти нужды было выделено 84 миллиона леев. На данный момент есть еще 1 652 заявлений на компенсацию, для них потребуется еще 26 миллионов. 
Врач в палате для лечения пациентов с коронавирусом.
© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
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По словам чиновника, выплаты таких компенсаций в 2021 году будут зависеть от того, будут ли предусмотрены для них средства в законе о государственном бюджете на следующий год.

Законопроект также освободил от налога на прибыль выплаты работодателей за тестирование работников на предмет заражения вирусом SARS-CoV-2.

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Тема:
Коронавирус в ноябре 2020 (33)

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